Премьер Франции сообщил подробности смертельной резни в Париже

Stephane Mahe

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украина. Личность злоумышленника, напавшего на прохожих в Париже, до сих пор не установлена, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 по Киеву) во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Правоохранители выявили террористический след в нападении на прохожих в Париже, сообщил ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс. Он отметил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование. Как сообщает портал France Info, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"В настоящее время его личность не установлена", — сказал Филипп, речь которого транслировал телеканал BFMTV.

Премьер-министр выразил соболезнование семьям погибшего и раненых. Филипп также отметил скорость и эффективность работы полицейских на месте инцидента в Париже

"Я приехал в комиссариат Парижа в третьем округе, потому что я намерен встретиться с полицейскими, которые работали на месте. Я хочу подчеркнуть исключительное качество работы и реагирования полиции. Первый вызов был получен экстренными службами в 20.47, через пять минут патруль полиции был на месте… Скорость реакции, спокойствие и эффективность (работы полицейских — ред.) позволили избежать еще больших жертв", — подчеркнул он.