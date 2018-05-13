наверх
13.05.201804:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Премьер Франции сообщил подробности смертельной резни в Париже

    (обновлено: )117
    Как отметил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, скорость реакции, спокойствие и эффективность работы полицейских позволили избежать еще больших жертв.
    Массовые протесты во Франции
    Stephane Mahe

    КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украина. Личность злоумышленника, напавшего на прохожих в Париже, до сих пор не установлена, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

    Кабул, Афганистан. Серия терактов. Видео
    Видеоканал The Caucasus Post на Youtube
    Девять журналистов погибли в результате теракта в Кабуле

    Инцидент произошел около 21.00 (22.00 по Киеву) во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника.

    Правоохранители выявили террористический след в нападении на прохожих в Париже, сообщил ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс. Он отметил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование. Как сообщает портал France Info, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

    "В настоящее время его личность не установлена", — сказал Филипп, речь которого транслировал телеканал BFMTV.

    Премьер-министр выразил соболезнование семьям погибшего и раненых. Филипп также отметил скорость и эффективность работы полицейских на месте инцидента в Париже

    "Я приехал в комиссариат Парижа в третьем округе, потому что я намерен встретиться с полицейскими, которые работали на месте. Я хочу подчеркнуть исключительное качество работы и реагирования полиции. Первый вызов был получен экстренными службами в 20.47, через пять минут патруль полиции был на месте… Скорость реакции, спокойствие и эффективность (работы полицейских — ред.) позволили избежать еще больших жертв", — подчеркнул он.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Melovin занял 17 место на конкурсе Евровидение-2018
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
    Вход на канал "Интер" очищают от осады Нацкорпуса
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Дети в одной из больниц Черкасс
    Массовое отравление школьников в Черкассах