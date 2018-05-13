Facebook активировал в Париже функцию Safety Check после резни

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Компания Facebook после инцидента с нападением на прохожих в Париже активировала функцию Safety Check которая позволяет оповещать друзей о том, что пользователь находится в безопасности, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 По Киеву) во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Правоохранители выявили террористический след в нападении, сообщил ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс. Он отметил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование. Как сообщает портал France Info, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

"Facebook активировал вечером в субботу функцию Safety Check, позволяющую пользователям социальной сети сообщать своим близким, что они находятся в безопасности после опасного события", — говорится в сообщении телеканала.

Также отмечается, что данная функция позволяет находить и предлагать помощь.

Функция была впервые активирована во Франции 13 ноября 2015 года после терактов в Париже и Сен-Дени.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.