Резня в Париже. СМИ узнали новые данные о "выходце из Чечни"

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Молодой мужчина, который напал с ножом на прохожих в центре Парижа, получил гражданство Франции в 2010 году, сообщает портал France Info.

"Теперь мы знаем больше о нападавшем. Его звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года…. Он получил французское гражданство в 2010 году", — отмечает портал.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 по киевскому времени) в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.

twitter.com/lemondefr На месте нападения в Париже на прохожих