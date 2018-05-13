Резня в Париже. СМИ узнали новые данные о "выходце из Чечни"

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Молодой мужчина, который напал с ножом на прохожих в центре Парижа, получил гражданство Франции в 2010 году, сообщает портал France Info.
"Теперь мы знаем больше о нападавшем. Его звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года…. Он получил французское гражданство в 2010 году", — отмечает портал.
Инцидент произошел около 21.00 (22.00 по киевскому времени) в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.
Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", отмечают французские СМИ. Они сообщали, что мужчина является выходцем из Чечни 1997 года рождения, позже появилась информация, что он был гражданином Франции.
На месте нападения в Париже на прохожих