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    Рамзан Кадыров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 105
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    Селфи главы Чечни Рамзана Кадырова премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
    Медведев и Кадыров сделали совместное селфи
    17:37 26.02.2018
    196
    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сделал селфи с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Грозном.
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
    Латвия запретила въезд 49 россиянам, среди них - Кадыров
    17:28 25.02.2018
    184
    Кроме Рамзана Кадырова в список людей, которым запрещен въезд в Латвию, включены председатель СК РФ Александр Бастрыкин, бывший сотрудник спецслужб России Андрей Луговой и многие другие лица.
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    Кадыров неожиданно прокомментировал задержание Саакашвили
    17:05 12.02.2018
    22670Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока Михаил Саакашвили был лоялен к властям Украины, его воспринимали "в качестве яркой звезды", а когда политик создал оппозиционные силы, то "стал преступником".
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    Кадыров прокомментировал запрет "бандеровской идеологии" в Польше
    21:03 01.02.2018
    4029Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Польша "столкнулась с последствиями вмешательства стран, несущих "демократию" в другие государства".
    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    Кадыров высказался о помощи США Ирану "в надлежащее время"
    01:16 05.01.2018
    294Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    По мнению главы Чеченской республики, Ирану готовят Троянского коня. Так Кадыров прокомментировал заявление о намерении США оказать участникам акций протеста "чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время".
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Facebook заблокировал аккаунт Кадырова из-за санкций США
    16:40 27.12.2017
    98
    В Facebook подтвердили, что заблокированные аккаунты принадлежали "лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Главные мировые темы: санкции против Кадырова, оружие из США для Украины
    14:15 21.12.2017
    454
    Мировые СМИ обсуждают попадание чеченского лидера Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", анализируют одобрение американского летального оружия для Украины, а также прогнозируют дальнейшую политическую судьбу премьер-министра Великобритании.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кремль отреагировал на включение Кадырова в санкционный список США
    12:37 21.12.2017
    1169
    На вопрос журналиста "кто из американских фигур может быть равен Кадырову?", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что "мало у них таких людей".
    Боксер Флойд Мэйуэзер
    Знаменитый боксер Флойд Мэйуэзер приедет в Чечню
    09:59 21.12.2017
    167
    Ранее Мейуэзер гостил у главы Чечни Рамзана Кадырова и пообещал провести мастер-классы для боксером и бойцов ММА. По словам Кадырова, Мэйуэзер хотел бы иметь собственный дом в Грозном.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров пошутил по поводу внесения его в санкционный список США
    06:30 21.12.2017
    650США - Россия: санкции преткновения
    Глава Чеченской республики заявил, что не поехал бы в США, даже если бы ему "посулили в качестве призовых все валютные запасы страны".
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    США внесли в санкционный список Магнитского Рамзана Кадырова
    18:33 20.12.2017
    236
    Министерство Соединенных Штатов сообщает, что кроме главы Чечни Рамзана Кадырова, в список так же внесены четверо россиян.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров хочет покинуть пост главы Чечни
    20:28 26.11.2017
    1001
    Как заявил Рамзан Кадыров, оставить пост главы Чечни - это его мечта. На вопрос о возможном преемнике Кадыров отметил, что "это прерогатива руководства государства, это решение народа".
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров намерен создать в Чечне копию дома пророка Мухаммеда
    17:35 22.11.2017
    97
    Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал богословов, имеющих соответствующее образование, усилить чтение проповедей в мечетях о жизни и деятельности Мухаммеда.
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    "Довольно глазеть на труп". Кадыров призвал захоронить Ленина
    11:59 02.11.2017
    672
    По мнению главы Чечни, неправильно, когда "в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком". Кадыров добавил, что решать вопрос о захоронении Ленина должен Путин.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров прокомментировал убийство Окуевой
    09:59 01.11.2017
    3707Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, не надо искать "медвежий след, когда медведь стоит перед тобой". Он добавил, что Окуеву "безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы".
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Смертельный взрыв в Киеве: новые версии, реакция Порошенко и Кадырова
    10:13 27.10.2017
    3129Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Пострадавшего от взрыва Мосийчука перевезли в другую больницу, президент Порошенко потребовал от правоохранителей быстрого расследования, а в РФ и Чечне назвали голословными обвинения в "российском" и "чеченском" следах.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Кадыров прокомментировал покушение на Мосийчука
    18:38 26.10.2017
    3444Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, такие, как Мосийчук, нужны, "чтобы показать всему миру, что из себя представляет руководство Украины".
    Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
    В Кремле резко отреагировали на обвинения РФ и Кадырова в покушении на Мосийчука
    12:45 26.10.2017
    1736Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения украинской стороны - "голословное истерически обвинение из Киева".
    К юбилею Путина Кадыров организовал матч с ветеранами итальянского футбола. Видео
    К юбилею Путина Кадыров организовал матч с ветеранами итальянского футбола 
    03:21 09.10.2017
    329
    Ветераны российского и итальянского футбола встретились в Грозном, капитан российской команды "Лидер-65" глава Чечни Рамзан Кадыров посвятил игру 65-летию президента России Владимира Путина.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    В Госдепе "обеспокоены и расстроены" словами Кадырова о геях
    06:26 19.07.2017
    504
    Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт повторила, что США призывают власти РФ расследовать сообщения о преследовании геев в Чечне.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    Кадыров неожиданно прокомментировал задержание Саакашвили
    17:05 12.02.2018
    22670
    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока Михаил Саакашвили был лоялен к властям Украины, его воспринимали "в качестве яркой звезды", а когда политик создал оппозиционные силы, то "стал преступником".
    Селфи главы Чечни Рамзана Кадырова премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
    Медведев и Кадыров сделали совместное селфи
    17:37 26.02.2018
    196
    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сделал селфи с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Грозном.
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
    Латвия запретила въезд 49 россиянам, среди них - Кадыров
    17:28 25.02.2018
    184
    Кроме Рамзана Кадырова в список людей, которым запрещен въезд в Латвию, включены председатель СК РФ Александр Бастрыкин, бывший сотрудник спецслужб России Андрей Луговой и многие другие лица.
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