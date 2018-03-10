Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока Михаил Саакашвили был лоялен к властям Украины, его воспринимали "в качестве яркой звезды", а когда политик создал оппозиционные силы, то "стал преступником".
По мнению главы Чеченской республики, Ирану готовят Троянского коня. Так Кадыров прокомментировал заявление о намерении США оказать участникам акций протеста "чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время".
В Facebook подтвердили, что заблокированные аккаунты принадлежали "лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США.
Мировые СМИ обсуждают попадание чеченского лидера Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", анализируют одобрение американского летального оружия для Украины, а также прогнозируют дальнейшую политическую судьбу премьер-министра Великобритании.
Пострадавшего от взрыва Мосийчука перевезли в другую больницу, президент Порошенко потребовал от правоохранителей быстрого расследования, а в РФ и Чечне назвали голословными обвинения в "российском" и "чеченском" следах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока Михаил Саакашвили был лоялен к властям Украины, его воспринимали "в качестве яркой звезды", а когда политик создал оппозиционные силы, то "стал преступником".