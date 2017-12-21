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    Кадыров пошутил по поводу внесения его в санкционный список США

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    США - Россия: санкции преткновения (604)

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    Глава Чеченской республики заявил, что не поехал бы в США, даже если бы ему "посулили в качестве призовых все валютные запасы страны".
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    RIA News Саид Царнаев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Глава Чечни (РФ) Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал сообщение о попадании в санкционный список США, заявив, что не поехал бы туда, даже если бы ему посулили в качестве призовых все валютные запасы страны.

    США накануне внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.

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    "Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны", — написал Кадыров в Instagram.

    Он отметил, что среди его гостей в Чечне часто бывают знаменитые американцы, которым безразличны санкции. "Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции", — написал глава республики.

    Также Кадыров заявил, что если санкции каким-то образом связаны с правами человека, то американским спецслужбам стоило бы поискать их в собственной стране.

    "Ну, зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне? Вы забыли про уничтоженных индейцев, миллионов рабов — африканцев, жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград… Мой список содержит тысячи кровавых дел США", — написал Кадыров.

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    Он также предложил внести в санкционный список "всех президентов США, министров обороны, лейтенанта Колли", поскольку "в Чечне мир и стабильность, а США льют кровь по всему миру!".

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