Кадыров пошутил по поводу внесения его в санкционный список США

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Глава Чечни (РФ) Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал сообщение о попадании в санкционный список США, заявив, что не поехал бы туда, даже если бы ему посулили в качестве призовых все валютные запасы страны.

США накануне внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны", — написал Кадыров в Instagram.

Он отметил, что среди его гостей в Чечне часто бывают знаменитые американцы, которым безразличны санкции. "Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции", — написал глава республики.

Также Кадыров заявил, что если санкции каким-то образом связаны с правами человека, то американским спецслужбам стоило бы поискать их в собственной стране.

"Ну, зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне? Вы забыли про уничтоженных индейцев, миллионов рабов — африканцев, жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград… Мой список содержит тысячи кровавых дел США", — написал Кадыров.

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Он также предложил внести в санкционный список "всех президентов США, министров обороны, лейтенанта Колли", поскольку "в Чечне мир и стабильность, а США льют кровь по всему миру!".