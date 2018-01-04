В Чечне расстреляли местного начальника полиции

КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина. Мужчина, который подозревается в том, что расстрелял начальника отделения полиции чеченского села Автуры Абубакара Устарханова, ранее работал в правоохранительных органах республики, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что при выходе из сельского магазина расстрелян начальник отделения полиции села Автуры Шалинского района. Полиция ищет подозреваемого в убийстве, ранее осужденного 27-летнего жителя этого же района.

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"Расстрелявший полицейского уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов ранее работал в правоохранительных органах, имеет высшее юридическое образование", — сказал собеседник.

По его словам, преступник скрылся с места происшествия на автомобиле убитого "Toyota Camry". Через некоторое время машину обнаружили на окраине села. Собеседник подчеркнул, что ведутся усиленные поиски подозреваемого в нападении, задействованы значительные силы полиции.