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    Кадыров высказался о помощи США Ирану "в надлежащее время"

    Тема:

    Обострение ситуации вокруг Ирана (104)

    (обновлено: )65
    По мнению главы Чеченской республики, Ирану готовят Троянского коня. Так Кадыров прокомментировал заявление о намерении США оказать участникам акций протеста "чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время".
    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Глава Чечни (РФ) Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа оказать поддержку участникам акций протеста в Иране, "когда наступит подходящее время".

    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео. Видео
    facebook.com/radiosvoboda
    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео

    "Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время… Ирану готовят Троянского коня!" — написал Кадыровна на своей странице в микроблоге Twitter.

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    При этом он напомнил, что "ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других".

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

    Позже президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".

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