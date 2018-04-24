Кадыров заявил, что посадит Трампа и Меркель, если они приедут в Чечню

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ввел ответные санкции против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других западных чиновников, и если они приедут в республику, будут задержаны, а их счета на территории Чечни заблокированы.

"Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24".

Страны G7 в заявлении глав МИД по итогам встречи в Торонто объявили, что могут ужесточить санкции против России, "если действия Москвы того потребуют". Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встречи глав МИД "Большой семерки", отметил, что "конечно, русофобская подоплека там очевидна".

США в декабре 2017 года внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни. Сам Кадыров тогда отметил свое попадание в этот список тем, что США не могут простить ему того, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом. Правительство Эстонии в четверг приняло решение о запрете на въезд в республику 49 лицам, якобы связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.