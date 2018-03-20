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    Россия

    Группа боевиков уничтожена в Чечне в ходе спецоперации

    (обновлено: )8501
    Пресс-служба МВД по Чечне сообщает, что спецоперация, в результате которой были ликвидированы боевики, прошла в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе.
    Чеченская полиция на месте происшествия. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Четверо участников бандгруппы уничтожены в Чечне (Россия) в ходе спецоперации на границе с Ингушетией, сообщает пресс-служба МВД по Чечне.

    Cпецоперация в Доме печати в Грозном
    RIA News Саид Царнаев | Перейти в фотобанк
    Грозный: спецоперация в Доме печати

    "При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков. Сотрудниками МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии, прибывшими на место была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы. В результате спецоперации четыре преступника уничтожено", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что среди участников операции никто не пострадал.

    Напомним, в начале текущего года в Чечне расстреляли начальника местной полиции

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