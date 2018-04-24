Кадыров: ЗАГС придуман для коварных целей

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ЗАГС придуман для целей раздела имущества при разводе, и регистрация брака там является первым сигналом, что супруги не доверяют друг другу.

"ЗАГС — что такое? Это первый шаг, показатель того, что между этим мужчиной и женщиной нет доверия. Для чего нужен ЗАГС? Для того, чтобы когда они разведутся, растаскивать имущество. Для коварных целей придуман ЗАГС", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24", рассуждая о многоженстве и возможности официально зарегистрировать несколько жен.

"ЗАГС – это первый сделанный законом шаг, чтобы разрушить семью. Чтобы женщина могла чувствовать, если богатый мужчина: а, я сейчас разведусь с ним, заберу половину богатства и выйду замуж за другого", — пояснил Кадыров.

При этом он опроверг информацию, что якобы разрешил многоженство в республике.

"Я такого не говорил. Для мусульман не должен я разрешение давать. Всевышним дано разрешение иметь четыре жены", — сказал Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что есть понятия "жена", "семья" и "любовница", "законные", "незаконные отношения".

"Есть законная жена, зарегистрированная по закону… Мы же не говорим: имей четыре жены, чтобы он взял их в ЗАГС и зарегистрировал. Ну, какая разница вам, не мусульманам. Назови ее любовницей, любимая — как хочешь, так и назови. Но по нашей религии она законная жена", — сказал Кадыров.

По его словам, во все времена, даже при Советском Союзе, мусульманин мог иметь несколько жен.

"У нас не отнять этого. Зачем он будет обманывать свою жену… И я не считаю мужчиной, если он обманывает свою жену. Как можно обманывать жену, и потом с ней спать, находиться с ней в одной комнате. Это не по-мужски", — подчеркнул Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что ввел ответные санкции против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других западных чиновников, и если они приедут в республику, будут задержаны, а их счета на территории Чечни заблокированы.