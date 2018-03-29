Кадыров найдет украинского пранкера, если будет надо - чеченский министр

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Чеченский министр по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заверил, что глава Чечни Рамзан Кадыров найдет пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), если перед ним поставят такую задачу, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Ранее глава Чечни (Россия) Рамзан Кадыров призвал строго наказывать за кощунственные попытки тиражировать ложь о количестве жертв при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно, и враги России будут наказаны", — приводит радиостанция слова Умарова.

В среду СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Возбуждение ненависти или вражды" в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер якобы "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест.

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Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).