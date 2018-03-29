Украинский пранкер ответил Кадырову: "я затроллил целую Россию"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Украинский пранкер Евгений Вольнов, сообщивший ранее о сотнях погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, посоветовал главе Чечни Рамзану Кадырову найти хорошую пожарную сигнализацию для Кемерово.

На вопрос "Обозревателя", не опасается ли он "кадыровской" охоты, пранкер ответил: "Я затроллил целую Россию, чем РФ может меня напугать?".

В среду СК РФ сообщил, что завел уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды" в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест, его обещали объявить в розыск.

Вольнов также прокомментировал открытие в России уголовного дела и подачу его в международный розыск.

"Россия такая страна, в которой они подают в розыск людей по странному принципу. Вспомните, тот же самый Яценюк в Чечне. Поэтому, как и законы РФ, так и это дело, возбужденное СК РФ, я верчу на оси", – заявляет пранкер, добавив, что и дальше будет следить за ситуацией в Кемерово.

Пранкер сравнил избиение студентов на Майдане в 2013 году в Киеве и пожар в ТРЦ, назвав россиян "нацией терпил".

"По-моему, украинцам хватило побитых студентов, чтобы выйти за рамки вот этого страха. Почему-то россиянам 80 убитых, сожженных коррупцией людей, недостаточно для того, чтобы взять в свои руки? Мы что, на нацию терпил что ли смотрим? Получается так", – отметил Вольнов.

Напомним, министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что если перед главой Чечни Рамзаном Кадыровом будет поставлена государственная задача найти украинского пранкера Евгения Вольнова, он ее выполнит.

"Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", – сказал Умаров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Министр напомнил, что Кадыров уже писал на своей странице в Twitter о максимально строгом наказании для пранкера.