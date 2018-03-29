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    Украинский пранкер ответил Кадырову: "я затроллил целую Россию"

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (101)

    (обновлено: )36804
    Украинский пранкер Евгений Вольнов заявил, что и в дальнейшем будет следить за развитием ситуации в Кемерово.
    Украинский пранкер Евгений Вольнов
    obozrevatel.com

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Украинский пранкер Евгений Вольнов, сообщивший ранее о сотнях погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, посоветовал главе Чечни Рамзану Кадырову найти хорошую пожарную сигнализацию для Кемерово.

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    На вопрос "Обозревателя", не опасается ли он "кадыровской" охоты, пранкер ответил: "Я затроллил целую Россию, чем РФ может меня напугать?".

    В среду СК РФ сообщил, что завел уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды" в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест, его обещали объявить в розыск.

    Вольнов также прокомментировал открытие в России уголовного дела и подачу его в международный розыск.

    "Россия такая страна, в которой они подают в розыск людей по странному принципу. Вспомните, тот же самый Яценюк в Чечне. Поэтому, как и законы РФ, так и это дело, возбужденное СК РФ, я верчу на оси", – заявляет пранкер, добавив, что и дальше будет следить за ситуацией в Кемерово.

    Пранкер сравнил избиение студентов на Майдане в 2013 году в Киеве и пожар в ТРЦ, назвав россиян "нацией терпил".

    "По-моему, украинцам хватило побитых студентов, чтобы выйти за рамки вот этого страха. Почему-то россиянам 80 убитых, сожженных коррупцией людей, недостаточно для того, чтобы взять в свои руки? Мы что, на нацию терпил что ли смотрим? Получается так", – отметил Вольнов.

    Напомним, министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что если перед главой Чечни Рамзаном Кадыровом будет поставлена государственная задача найти украинского пранкера Евгения Вольнова, он ее выполнит.

    "Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", – сказал Умаров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

    Министр напомнил, что Кадыров уже писал на своей странице в Twitter о максимально строгом наказании для пранкера.

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