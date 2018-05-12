В РФ нашли старейшую жительницу: у нее 5 внуков и 16 правнуков

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Старейшая пенсионерка России живет в Чеченской республике. Ее зовут Кока Истамбулова, ей 128 лет, она живет с внуком и правнуками. Об этом рассказал РИА Новости внук женщины Иляс Абубакаров.

По его словам, в паспорте женщины указан год рождения 1889-й.

"Мы живем в селе Братское, Надтеречном районе республики. За бабушкой ухаживаем мы с женой, помогают двое наших детей. Бабушка имеет хорошую память, любит рассказывать разные истории и факты из своей жизни. Например, помнит, где была сельская мечеть до революции, рассказывает о послереволюционном периоде, о тяготах жизни, о работе в колхозе. Во время выселения она потеряла своих детей, в живых осталась лишь дочь Тамара, моя мать. Она умерла в 2013 году", — поведал Абубакаров. По его словам, кроме него у женщины есть еще 5 внуков и 16 правнуков.

"Они часто навещают ее, помогают ухаживать за ней. Здоровье у нее хорошее, только иногда давление поднимается, приходится сбивать. Она может самостоятельно кушать, ходить, но только зрение подвело, бабушка не видит и передвигается, держась за руку", — говорит внук.

Представитель Управления пенсионного фонда РФ по Чечне Зарема Насардинова сообщила РИА Новости, что, по данным базы пенсионного фонда, осенью женщине исполнится 129 лет. Она является коренной жительницей села Братское.

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) на запрос РИА Новости подтвердили, что старейший житель России живет в Чеченской республике. "Самому возрастному пенсионеру в России 128 лет", — уточнили в фонде.

"В возрасте старше 110 лет — 37 получателей пенсий из Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики, Республики Дагестан и Республики Ингушетии", — рассказали в ПФР.

По данным фонда, больше всего пенсионеров старше 100 лет проживает в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось, что самый пожилой мужчина на планете Франсиско Нуньес Оливера скончался в Испании, в декабре прошлого года ему исполнилось 113 лет. А в декабре 2017 года в Барселоне на 117 году жизни умерла самая пожилая жительница Европы Ана Вела.