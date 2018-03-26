Американский пенсионер пытался улететь в космос на самодельной ракете

"Мне надоели люди, которые говорили, что я струсил и отказался от постройки ракеты. Мне это все надоело: я собрался с духом и взлетел", — рассказал он после приземления.

Смотрите также: В сети появилось видео, как ПВО не сразу перехватила ракеты над Эр-Риядом

Как сообщает The Independent, Хьюзу пришлось выпустить два парашюта, так как он падал слишком быстро, но приземление все равно вышло жестким. Тем не менее мужчина заявил, что чувствует себя отлично, несмотря на боли в спине.

"Верю ли я в то, что Земля по форме похожа на фрисби? Да, верю. Уверен ли я в этом на сто процентов? Нет. Поэтому я хочу взлететь в космос", — приводит издание слова испытателя-самоучки.