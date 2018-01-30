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    В мире

    В Испании умер старейший мужчина в мире

    (обновлено: )510
    У 113-летнего Франсиско остались дочь Антониа, которая прожила с ним всю жизнь и заботилась о нем до последнего дня, 97-летний брат и 93-летняя сестра. Себя самый старый мужчина планеты называл "дедушкой мира". В городке будет объявлен траур.
    Франсиско Нуньес Оливера
    @GFVara

    КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Самый пожилой мужчина на планете Франсиско Нуньес Оливера скончался в Испании, в декабре прошлого года ему исполнилось 113 лет, сообщил на своей странице в Twitter председатель правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара.

    Оливера родился 13 декабря 1904 года в Бьенвениде, небольшом городке к югу от Бадахоса (автономное сообщество Эстремадура), где живут около двух тысяч человек. Здесь он и прожил всю жизнь. Местные жители называли его Марчена – в молодости он был очень похож на известного севильского исполнителя фламенко Пепе Марчена (1903-1976).

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    "Покойся с миром. Прощай, Марчена!", — написал в Twitter Гильермо Фернандес Вара. Оливера будет похоронен у себя на родине.

    Мэр Бьенвениды Антонио Кармона заявил, что смерть Оливеры "стала болью для всех жителей".

    "Его любили все – за улыбку, за его слова, за то, как он говорил", — сказал мэр в интервью агентству EFE.

    Умерший был участником Испано-франко-марокканской войны 1921—1926 годов — колониальной войны Испании и Франции против берберского эмирата Риф, созданного в результате восстания в Северном Марокко.

    На завтрак каждый день Франсиско ел кекс и пил жидкий йогурт. Давление даже в очень почтенном возрасте было отличное, сахар в крови в норме, он вообще не болел никакими серьезными заболеваниями. У Франсиско есть дочь Антониа, которая прожила с ним всю жизнь и заботилась о нем до последнего дня, 97-летний брат и 93-летняя сестра. Себя самый старый мужчина планеты назвал "дедушкой мира". В городке будет объявлен траур.

    Ранее сообщалось, что самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер скончалась на 106 году жизни.

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