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    Фотоленты

    Вся жизнь в небе. Старейшая бортпроводница мира летает уже 60 лет

    (обновлено: )23420
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    Eric BARADAT / AFP
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    Eric BARADAT / AFP
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    Eric BARADAT / AFP
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    Eric BARADAT / AFP
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    Eric BARADAT / AFP
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    Eric BARADAT / AFP
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    Eric BARADAT / AFP
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    Bette Nash / AFP
    81-летняя стюардесса летает уже 60 лет
    Bette Nash / AFP

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    Американка Бетт Нэш начала работать стюардессой в 21 год, в далеком 1957 году. И вот  спустя 60 лет она продолжает летать.

    Конкурс Небесные ласточки-2017. Украинские дизайнеры представили коллекции для сотрудников киевских авиакомпаний
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Небесные ласточки. Киевских стюардесс одели в дизайнерские костюмы

    Последнее место работы Нэш — авиакомпания American Airlines. Женщина предпочитает маршрут Вашингтон — Бостон — Вашингтон, и в силу ее почтенного возраста работодатель разрешает ей самой формировать свой график.

    Согласно американскому законодательству, возрастной ценз для пилотов составляет 65 лет, но для стюардесс коммерческих авиалиний возрастных ограничений не предусмотрено.

    По словам Нэш, на заре ее карьеры в 50-е полет на самолете был прерогативой элиты.

    "На борту было много солидных бизнесменов и женщин в меховых манто, пышных нарядах и шляпах. Пассажирам первого класса подавали лобстеров и утку под апельсиновым соусом на фарфоровой посуде со столовыми приборами из серебра. Когда же президентом стал Кеннеди, случились невероятные перемены. Наша униформа стала похожа на стиль чирлидерш", — рассказывает она Daily Mail.

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