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    Милан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 109
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    Модели Gucci прошли по подиуму с головами в руках. Видео
    Модели Gucci прошли по подиуму со своими головами в руках 
    12:56 22.02.2018
    384
    На показе моды бренда Gucci в Милане модели прошли по подиуму с аксессуарами в виде своих голов в руках. Место модного показа было представлено в виде палаты с хирургическим столом в середине.
    В Милане студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти ребенка. Видео
    В Милане юноша спас ребенка, который упал на пути в метро 
    12:53 16.02.2018
    186
    В Милане молодой мужчина спас ребенка, упавшего на рельсы в метро. Камера внешнего наблюдения засняла, как мальчик подходит к краю платформы и падает на пути.
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    Крушение поезда в Италии: сотни раненых и искореженные вагоны 
    11:37 25.01.2018
    400
    На подъезде к Милану региональный поезд сошел с рельсов. Несколько вагонов состава перевернулись и врезались в столбы, стоящие вдоль железнодорожных путей.
    Елка на на площади Дука д'Аоста в Милане
    В Милане беженец взобрался на городскую елку и попытался снять крест
    09:30 26.12.2017
    161
    Инцидент произошел на площади Дука д'Аоста, напротив Центрального вокзала. 21-летний африканец немного побродил вокруг, после чего начал взбираться на дерево. Действия молодого человека пресекли полицейские.
    Супермодели 90-х снова в деле. Показ модного дома Versace
    Ягодки опять. Супермодели 90-х закрыли модный показ в Милане 
    11:32 25.09.2017
    950
    Донателла Версаче, сестра застреленного легендарного дизайнера Джанни Версачи, на пока в его честь собрала самых популярных моделей 90-х, красоте и роскошным фигурам которых могут позавидовать нынешние "работницы" подиумов.
    Неделя моды в Милане. Показ Moschino
    Мода будущего. Показ в Милане: платья-клумбы и купальники из кожи 
    15:43 22.09.2017
    335
    Показ Moschino pret-a-porter коллекции будущего весенне-летнего сезона прошел на неделе моды в Милане.
    Ситуация с мигрантами в ЕС. Архивное фото
    Мы не можем принять всех мигрантов из Африки – итальянский журналист
    15:36 22.05.2017
    299
    Необходимо пересмотреть законы об иммиграции и о присвоении гражданства, не доходя до крайностей, решить, принимать ли всех подряд, или быть закрытой страной, полной предрассудков, говорит эксперт.
    Мигранты. Архивное фото
    Монастырь в Милане приютил мигрантов - девять монахинь беременны
    19:57 01.02.2017
    8318Мигранты штурмуют ЕС
    Монахини утверждают, что не вступали в связь с мигрантами и оказались беременными "от святого духа". Однако один из мигрантов подтвердил физическую связь и заверил, что будет рекомендовать этот монастырь своим друзьям.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков провел новогодние праздники в Милане
    01:49 11.01.2017
    271
    Под сообщениями, которые размещены министром внутренних дел Арсеном Аваковым 29 декабря и 9 января в Twitter, указана локация - Милан, Ломбардия. В других постах геолокация не указана.
    Мужчина, застреленный в Милане, который является подозреваемым в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине
    Атака на ярмарку в Берлине: террориста убили в Милане 
    15:19 23.12.2016
    245Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Генпрокуратура Германии подтвердила, что мужчина, застреленный в Милане, действительно является подозреваемым в совершении теракта на рождественской ярмарке Анисом Амри.
    Тунисец Анис Амри - подозреваемый в совершении теракта в Берлине
    Италия подтвердила ликвидацию "берлинского террориста"
    12:50 23.12.2016
    1242Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Глава МВД Италии Марко Миннити в ходе специальной пресс-конференции подтвердил, что убитый в перестрелке в Милане - это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри.
    Тунисец Анис Амри - подозреваемый в совершении теракта в Берлине
    Теракт в Берлине: подозреваемый убит в Милане
    11:44 23.12.2016
    401
    Отметим, что подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.
    В Милане открылся продуктовый магазин будущего. Видео
    В Милане открылся продуктовый магазин будущего 
    08:14 09.12.2016
    1284
    На интерактивных мониторах, реагирующих на прикосновения, появляется информация о выбранных продуктах. Кроме того, компьютер покажет оптимальный срок хранения и даже даст советы людям, страдающим аллергией.
    Кадр из фильма Лобановский навсегда
    Украинский фильм "Лобановский навсегда" взял приз на кинофестивале в Милане 
    14:00 22.11.2016
    241
    Премьера фильма "Лобановский навсегда", который стал лауреатом премии "Guirlande d'Honneur" как лучший документальный фильм на Международном фестивале спортивного кино в Милане, состоится 29 ноября в кинотеатре Жовтень.
    Главный тренер миланского Интера Стефано Пиоли
    Стефано Пиоли стал главным тренером "Интера"
    14:24 09.11.2016
    50
    Соглашение с Пиоли рассчитано до 30 июня 2018 года. Его помощниками станут Джакомо Мурелли и Давиде Лукарелли, а также тренеры по физической подготовке Маттео Ости и Франческо Перонди.
    Дарио Фо
    Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Дарио Фо
    11:23 13.10.2016
    84
    Свои первые произведения будущий лауреат Нобелевской премии написал в студенческие годы. В своих драматических работах Фо использовал комичные методы итальянской Комедии дель арте, театральный стиль.
    Магазин Roberto Cavalli в Милане
    Дом моды Roberto Cavalli закрывает свой офис в Милане
    19:45 12.10.2016
    81
    Штаб-квартира Roberto Cavalli будет перенесена под Флоренцию, где и родился всемирно известный итальянский модельер. Также дом сокращает численность персонала примерно на одну треть.
    Наоми Кэмпбелл. Неделя моды в Милане
    Неделя моды в Милане: от Наоми Кэмпбелл до Ирины Шейк 
    16:38 26.09.2016
    454
    В Милане подходит к концу Неделя моды. Ежегодно мероприятие, на котором представляют новые коллекции мировые дизайнеры, является одним из главных фэшн-событий осени.
    Игрок сборной Нидерландов Робин ван Перси и игрок сборной Аргентины Эсекьель Гарай (справа)
    "Интер" попросил Луческу ускорить переговоры по переходу Гарая
    08:25 06.08.2016
    138
    Эсекиэль Гарай перешел в "Зенит" в 2014 году из лиссабонской "Бенфики". В приобретении 29-летнего аргентинца также заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед", "Челси" и итальянская "Рома".
    Взрыв в Милане
    Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Милане, есть погибшие и раненые
    17:05 12.06.2016
    217
    Инцидент произошел в около 9.45 по Киеву в одном из жилых домов на юге Милана, когда многие жильцы еще находились в своих квартирах. По последним данным, в результате взрыва погибли три человека.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Модели Gucci прошли по подиуму с головами в руках. Видео
    Модели Gucci прошли по подиуму со своими головами в руках 
    12:56 22.02.2018
    384
    На показе моды бренда Gucci в Милане модели прошли по подиуму с аксессуарами в виде своих голов в руках. Место модного показа было представлено в виде палаты с хирургическим столом в середине.
    В Милане студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти ребенка. Видео
    В Милане юноша спас ребенка, который упал на пути в метро 
    12:53 16.02.2018
    186
    В Милане молодой мужчина спас ребенка, упавшего на рельсы в метро. Камера внешнего наблюдения засняла, как мальчик подходит к краю платформы и падает на пути.
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