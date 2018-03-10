Инцидент произошел на площади Дука д'Аоста, напротив Центрального вокзала. 21-летний африканец немного побродил вокруг, после чего начал взбираться на дерево. Действия молодого человека пресекли полицейские.
Донателла Версаче, сестра застреленного легендарного дизайнера Джанни Версачи, на пока в его честь собрала самых популярных моделей 90-х, красоте и роскошным фигурам которых могут позавидовать нынешние "работницы" подиумов.
Монахини утверждают, что не вступали в связь с мигрантами и оказались беременными "от святого духа". Однако один из мигрантов подтвердил физическую связь и заверил, что будет рекомендовать этот монастырь своим друзьям.
Отметим, что подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.
На интерактивных мониторах, реагирующих на прикосновения, появляется информация о выбранных продуктах. Кроме того, компьютер покажет оптимальный срок хранения и даже даст советы людям, страдающим аллергией.
Премьера фильма "Лобановский навсегда", который стал лауреатом премии "Guirlande d'Honneur" как лучший документальный фильм на Международном фестивале спортивного кино в Милане, состоится 29 ноября в кинотеатре Жовтень.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Донателла Версаче, сестра застреленного легендарного дизайнера Джанни Версачи, на пока в его честь собрала самых популярных моделей 90-х, красоте и роскошным фигурам которых могут позавидовать нынешние "работницы" подиумов.
На интерактивных мониторах, реагирующих на прикосновения, появляется информация о выбранных продуктах. Кроме того, компьютер покажет оптимальный срок хранения и даже даст советы людям, страдающим аллергией.
Премьера фильма "Лобановский навсегда", который стал лауреатом премии "Guirlande d'Honneur" как лучший документальный фильм на Международном фестивале спортивного кино в Милане, состоится 29 ноября в кинотеатре Жовтень.