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    Валерий Лобановский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Валерий Лобановский
    Лобановский попал в десятку лучших тренеров по версии УЕФА
    14:58 14.01.2017
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    В список лучших тренеров вошли Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуринью, Арриго Сакки.
    Кадр из фильма Лобановский навсегда
    Украинский фильм "Лобановский навсегда" взял приз на кинофестивале в Милане 
    14:00 22.11.2016
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    Премьера фильма "Лобановский навсегда", который стал лауреатом премии "Guirlande d'Honneur" как лучший документальный фильм на Международном фестивале спортивного кино в Милане, состоится 29 ноября в кинотеатре Жовтень.
    Валерий Лобановский. Архивное фото
    Четырнадцать лет назад умер Валерий Лобановский
    09:08 13.05.2016
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    Один из лучших тренеров в истории футбола, который вошел в список 50 лучших тренеров за последние 50 лет (1959—2009) по версии World Soccer, а также в список лучших тренеров послевоенного периода по версии The Times умер 14 лет назад в Запорожье.
    Валерий Лобановский
    В честь Лобановского в Киеве переименуют Краснозвездный проспект
    01:17 15.07.2015
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    Комиссия по переименованию вынесла на обсуждение несколько вариантов, в частности, переименовать в честь Валерия Лобановского улицу Физкультурную, Салютная или проспект Краснозвездный.
    Мемориал Немцова
    Кличко: в Киеве появятся улицы Лобановского и Немцова
    17:11 16.06.2015
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    Мэр столицы высказался в поддержку переименования улиц в честь заслуженного тренера и убитого российского оппозиционера. Кличко заявил, что Немцов "заботился о нашей стране".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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