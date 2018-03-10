Премьера фильма "Лобановский навсегда", который стал лауреатом премии "Guirlande d'Honneur" как лучший документальный фильм на Международном фестивале спортивного кино в Милане, состоится 29 ноября в кинотеатре Жовтень.
Один из лучших тренеров в истории футбола, который вошел в список 50 лучших тренеров за последние 50 лет (1959—2009) по версии World Soccer, а также в список лучших тренеров послевоенного периода по версии The Times умер 14 лет назад в Запорожье.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".