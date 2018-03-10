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    День святого Валентина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Прокурор Порошенко снялся в эротической фотосессии к празднику влюбленных
    Порошенко в трусах. В сети появилось фото прокурора ко Дню св. Валентина
    17:09 15.02.2018
    2300
    Как написала под фото пользовательница Олеся Денисенко, "романтично оформленный мужичок в трусах — это прокурор Ширяевского района, со славной фамилией Порошенко".
    Влюбленные
    Сколько ты заплатишь за любовь? День Святого Валентина в Украине
    07:12 14.02.2018
    1271
    14 февраля мир празднует День Святого Валентина — покровителя влюбленных. Впрочем, в Украине многие относятся к празднику весьма неоднозначно, считая его хитрой выдумкой продавцов цветов и прочих подарков. Ведь у кого поистине праздник в этот день, так это у них.
    Празднование Дня святого Валентина
    День святого Валентина. Справка
    00:17 14.02.2018
    491
    Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. Начиная с 1990-х годов День всех влюбленных стал популярным и в Украине.
    Празднование Дня Святого Валентина в Украине
    День святого Валентина. Справка
    00:55 14.02.2017
    390
    Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. C 1990-х годов праздник стал популярным и в Украине.
    В Харькове установили рекорд Украины ко Дню Святого Валентина
    В Харькове установили рекорд Украины ко Дню Святого Валентина 
    20:42 14.02.2016
    724
    В Харькове установили рекорд Украины ко Дню Святого Валентина, который отмечается 14 февраля. 227 молодых людей продержали на руках девушек 30 секунд.
    Празднование Дня святого Валентина
    День святого Валентина. Справка
    06:57 14.02.2016
    544
    В воскресенье, 14 февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. C 1990-х годов этот праздник стал популярным и в Украине.
    Флэшмоб Защити свою любовь! накануне дня Святого Валентина в Киеве
    Флешмоб "Защити свою любовь!" накануне Дня святого Валентина в Киеве 
    02:16 14.02.2016
    157
    В субботу накануне Дня святого Валентина в Киеве на площади перед монументом Родине-Матери на территории Музея истории Украины во Второй Мировой войне прошел флешмоб "Защити свою любовь!".
    День Валентина в Мариуполе
    Мариуполь: война и День влюбленных 
    22:23 14.02.2015
    479
    Городские власти отмечают, что вооруженные столкновения проходят на удалении не менее 20 километров от границ города, а ситуация в Мариуполе и вокруг него контролируется силовиками.
    Канадский полицейский. Архивное фото
    Полиция Канады предотвратила теракт в Галифаксе на День святого Валентина
    04:55 14.02.2015
    103
    По сообщению правоохранительных органов, в ходе проведенной спецоперации удалось арестовать трех предполагаемых террористов: 23-летнюю женщину, а также двоих мужчин — в возрасте 20 и 17 лет.
    Празднование Дня святого Валентина
    День святого Валентина отмечается в субботу
    02:21 14.02.2015
    365
    14 февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал популярным и в Украине.
    Празднование Дня святого Валентина
    День влюбленных отмечают во всем мире
    08:10 14.02.2014
    11
    День святого Валентина отмечается 14 февраля во всем мире. Украинцы не останутся в стороне от этой традиции и отпразднуют дату в романтичной обстановке со своими вторыми половинками.
    Офисы
    Украинские офисные работники любят своих коллег - опрос
    11:37 14.02.2013
    48
    52% офисных работников хотя бы раз в жизни влюблялись в коллегу. В тоже время большинство украинцев не поздравляют коллег с Днем Святого Валентина.
    Влюбленные
    Пять поводов не признаваться в любви коллеге по работе 14 февраля
    10:10 14.02.2013
    56
    Психологи и сексологи считают, что День святого Валентина, который отмечается во всем мире 14 февраля, - не лучший повод признаваться в любви коллеге по работе, и выделяют несколько поводов не смешивать романтические отношения и служебные.
    Премьер-министр России Дмитрий Медведев
    Медведев из своего опыта посоветовал влюбленным быть настойчивее
    09:51 14.02.2013
    8
    В четверг на встрече российского премьера со студентами Сибирского федерального университета один из учащихся этого вуза попросил совета у Медведева, как влюбить в себя девушку.
    День святого Валентина в Японии
    В японских школах просят не поддаваться "валентиновой лихорадке"
    09:31 14.02.2013
    9
    В Японии в День святого Валентина уже несколько десятилетий принято дарить мужчинам шоколад. Это не столько признание в любви, сколько знак внимания.
    Милан встретит День святого Валентина выставкой кинопоцелуев
    12:14 11.02.2013
    4
    В экспозиции представлены 30 наиболее известных поцелуев, запечатленных в кинолентах разных авторов, форматов и периодов, начиная с 30-х годов XX века.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Прокурор Порошенко снялся в эротической фотосессии к празднику влюбленных
    Порошенко в трусах. В сети появилось фото прокурора ко Дню св. Валентина
    17:09 15.02.2018
    2300
    Как написала под фото пользовательница Олеся Денисенко, "романтично оформленный мужичок в трусах — это прокурор Ширяевского района, со славной фамилией Порошенко".
    Влюбленные
    Сколько ты заплатишь за любовь? День Святого Валентина в Украине
    07:12 14.02.2018
    1271
    14 февраля мир празднует День Святого Валентина — покровителя влюбленных. Впрочем, в Украине многие относятся к празднику весьма неоднозначно, считая его хитрой выдумкой продавцов цветов и прочих подарков. Ведь у кого поистине праздник в этот день, так это у них.
    Празднование Дня святого Валентина
    День святого Валентина. Справка
    00:17 14.02.2018
    491
    Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. Начиная с 1990-х годов День всех влюбленных стал популярным и в Украине.
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