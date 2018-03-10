14 февраля мир празднует День Святого Валентина — покровителя влюбленных. Впрочем, в Украине многие относятся к празднику весьма неоднозначно, считая его хитрой выдумкой продавцов цветов и прочих подарков. Ведь у кого поистине праздник в этот день, так это у них.
Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. Начиная с 1990-х годов День всех влюбленных стал популярным и в Украине.
Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. C 1990-х годов праздник стал популярным и в Украине.
Психологи и сексологи считают, что День святого Валентина, который отмечается во всем мире 14 февраля, - не лучший повод признаваться в любви коллеге по работе, и выделяют несколько поводов не смешивать романтические отношения и служебные.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
14 февраля мир празднует День Святого Валентина — покровителя влюбленных. Впрочем, в Украине многие относятся к празднику весьма неоднозначно, считая его хитрой выдумкой продавцов цветов и прочих подарков. Ведь у кого поистине праздник в этот день, так это у них.
Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. Начиная с 1990-х годов День всех влюбленных стал популярным и в Украине.