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14 февраля мир празднует День Святого Валентина — покровителя влюбленных. Впрочем, в Украине многие относятся к празднику весьма неоднозначно, считая его хитрой выдумкой продавцов цветов и прочих подарков. Ведь у кого поистине праздник в этот день, так это у них.