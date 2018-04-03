Начинаются матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Во вторник начинается розыгрыш 1/4 Лиги чемпионов УЕФА, первыми будут сыграны матчи "Ювентус" — "Реал" и "Севилья" — "Бавария".

Напомним, что жеребьевку четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА провел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он определил такие пары четвертьфиналистов: "Барселона" — "Рома", "Севилья" — "Бавария" (Мюнхен), "Ювентус" — "Реал" (Мадрид), "Ливерпуль" — "Манчестер Сити".

Матчи 3 апреля начнутся в 21.45.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри уже заявил, что главная цель его команды это успех в Лиге чемпионов, несмотря на сильнейших соперников.

"У нас есть три направления, и на каждом мы постараемся выступить хорошо. Это должно быть предметом гордости для всех. В Лиге чемпионов, в двух матчах, три очка не учитываются. Просто нужна лучшая разница мячей. Главная цель — Лига чемпионов. Мы хотим выиграть этот турнир, зная, что мы не можем совершать ошибок в двух матчах. В четвертьфинале играем против сильнейших команд. В этом году там "Реал", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити" — они фавориты в борьбе за трофей. Мы должны хорошо играть и сделать все возможное, чтобы дойти до конца", — цитирует слова Аллегри издание Football Italia.