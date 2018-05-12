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    В Италии суд реабилитировал Берлускони – СМИ

    (обновлено: )8830
    После победы партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" ему удалось выиграть судебную тяжбу о реабилитации после приговора в 2013 году за финансовые махинации. Теперь Берлускони имеет право занимать государственные должности.
    Сильвио Берлускони
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, сообщила в субботу миланская газета Corriere della Sera.

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    Берлускони в 2013 году был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы по резонансному делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset

    Согласно этой информации, постановление надзорного суда отменяет предыдущие решения итальянских судебных органов, согласно которым 81-летний политик в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и, следовательно, баллотироваться на выборах.

    Решение суда может быть обжаловано прокуратурой Милана, однако оно уже считается вступившим в законную силу.

    Напомним, на последних парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция, в которую в том числе входит и партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".

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