В Италии суд реабилитировал Берлускони – СМИ

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, сообщила в субботу миланская газета Corriere della Sera.

Берлускони в 2013 году был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы по резонансному делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset

Согласно этой информации, постановление надзорного суда отменяет предыдущие решения итальянских судебных органов, согласно которым 81-летний политик в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и, следовательно, баллотироваться на выборах.

Решение суда может быть обжаловано прокуратурой Милана, однако оно уже считается вступившим в законную силу.

Напомним, на последних парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция, в которую в том числе входит и партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".

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