В Милане беженец взобрался на городскую елку и попытался снять крест

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В итальянском Милане беженец из Африки залез на рождественскую елку, чтобы снять с нее крест, пишет издание Il Giornale.

Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу на площади Дука д'Аоста, напротив Центрального вокзала. 21-летний африканец немного побродил вокруг, после чего начал взбираться на дерево.

Действия молодого человека пресекли полицейские. Когда сотрудник спросил нарушителя, зачем он пытался это сделать, тот, указав на крест, ответил: "Дерево не хорошее".

Полицейские доставили его в иммиграционную службу для начала процедуры возможной репатриации. Однако выяснилось, что у гамбийца есть постоянный вид на жительство, выданный ему в провинции Бриндизи как беженцу. Пока неизвестно, на каком основании ему был предоставлен этот статус.

Мигрант заявил, что его постоянное место жительство — Остуни, провинция Бриндизи. После этого комиссар выдал предписание о недопустимости пребывания данного лица в Милане и возвращении его на юг страны в кратчайший срок. В субботу утром, когда беженца готовили к перевозке, он стал проявлять агрессию, и его в качестве меры предосторожности поместили в психиатрическое отделение местной больницы. Находясь под наблюдением врачей, он демонстрирует неадекватное поведение.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда мигранты из Африки допускают в Милане нарушения общественного порядка, в том числе преступные деяния террористического свойства.

Ранее сообщалось, что елку в Риме признали худшей в Европе.