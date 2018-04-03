Сексуальная внучка президента публикует "горячие" фото

Внучка бывшего президента Албании Буяра Нишани (2012 — 2017 годы) стала знаменитостью в Instagram, где девушка выкладывает свои откровенные фото.

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Бениада Нишани родилась в албанском городе Дурресе, однако позже уехала жить в Милан (Италия). Там Бениада стал горячей поклонницей футбольного клуба "Ювентус" и часть своих снимков делает в форме любимой команды.

Ранее бразильская модель Ливия Гулло привлекла множество новых поклонников и подписчиков в Instagram, благодаря любви к футбольному клубу "Барселона" и личной симпатии теперь уже бывшему игроку испанского клуба Неймару.

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