Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о том, что располагает новыми доказательствами своей невиновности и требует пересмотра дела Mediaset, по которому он был осужден на четыре года тюрьмы.
Суд Милана в пятницу приговорил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к четырем годам лишения свободы по скандальному делу Mediaset, в рамках которого политик обвинялся в масштабных финансовых махинациях.
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