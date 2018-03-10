наверх
10.03.201818:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Mediaset

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Сильвио Берлускони
    Берлускони просит суд сократить ему наказание по делу о финансовых махинациях
    20:46 07.01.2015
    58
    Как сообщают местные СМИ, решение по запросу Берлускони может быть принято уже на следующей неделе.
    Сильвио Берлускони
    СМИ: Берлускони заявил о наличии новых свидетелей по его делу
    08:08 26.11.2013
    2
    Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о том, что располагает новыми доказательствами своей невиновности и требует пересмотра дела Mediaset, по которому он был осужден на четыре года тюрьмы.
    Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
    Берлускони готов пойти в тюрьму, но уверен, что его оправдают
    14:11 28.07.2013
    3
    "Мне почти 78 лет, и я имею право на домашний арест, но если меня осудят - если они возьмут на себя эту ответственность - то я пойду в тюрьму", - сказал политик.
    Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во Дворце экспозиций в Риме
    Берлускони приговорен к 4 годам по делу о финансовых махинациях
    17:17 26.10.2012
    27
    Суд Милана в пятницу приговорил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к четырем годам лишения свободы по скандальному делу Mediaset, в рамках которого политик обвинялся в масштабных финансовых махинациях.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги