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    Миланский "Интер" установил рекорд серии A по продаже билетов

    (обновлено: )24
    Встреча "Интер" - "Ювентус" пройдет в Милане на поле стадиона "Джузеппе Меацца" в субботу, 28 апреля. По данным миланского клуба, выручка от продажи билетов составила 5 миллионов евро.
    Стадион Джузеппе Меацца в Милане
    @Inter_en

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Миланский "Интер" в своем официальном аккаунте в Twitter объявил о том, что продал все билеты на домашний матч 35-го тура чемпионата Италии по футболу против туринского "Ювентуса", получив рекордную выручку в истории серии А.

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    Встреча "Интер" — "Ювентус" пройдет в Милане на поле стадиона "Джузеппе Меацца" в субботу, 28 апреля, и начнется в 21:45 по Киеву.

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    Как отмечается, всего на игру было реализовано 78328 билетов, на продаже которых "Интер" заработал пять миллионов евро.

    За четыре тура до окончания сезона "Интер" занимает пятое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 66 очков и отставая на один балл от делящих 3-4-е места римских команд "Рома" и "Лацио". "Ювентус" лидирует в таблице с 85 очками, но имеет отрыв от занимающего вторую строчку "Наполи" всего в один балл.

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