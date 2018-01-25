Крушение поезда в Италии: сотни раненых и искореженные вагоны

В Италии 25 января возле Милана сошел с рельсов региональный поезд, в результате чего погибли не менее двух человек.

При крушении состав развернуло, он врезался в несколько электроопор и снес их.

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По сообщению телеканала RAI, еще около 100 человек получили различные травмы, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что жертв может оказаться больше. Спасатели продолжают извлекать людей из покореженных вагонов.

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