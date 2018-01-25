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    Фотоленты

    Крушение поезда в Италии: сотни раненых и искореженные вагоны

    (обновлено: )264
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    REUTERS Stringer
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    REUTERS Stringer
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    REUTERS Stringer
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    REUTERS Stringer
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    REUTERS Stringer
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    REUTERS Stringer
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    twitter.com/m_mir76
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    REUTERS Stringer

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    В Италии 25 января возле Милана сошел с рельсов региональный поезд, в результате чего погибли не менее двух человек.

    При крушении состав развернуло, он врезался в несколько электроопор и снес их.

    Смотрите также: В США при аварии дорогу засыпало долларами, которые везли в казино

    По сообщению телеканала RAI, еще около 100 человек получили различные травмы, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

    Отмечается, что жертв может оказаться больше. Спасатели продолжают извлекать людей из покореженных вагонов.

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