По данным СМИ, следующие модели компании будут производиться под брендом Moto. Однако на 8 ноября в Китае запланирована презентация смартфона Lenovo. Ожидается, что именно на презентации будет сделано заявление.
Производитель компьютерной техники Lenovo отзывает литий-ионные аккумуляторы для ноутбуков ThinkPad, приобретенных по всему миру с октября 2010 по апрель 2011 года, из-за угрозы перегрева и возгорания, сообщает Digit.ru.
Гендиректор крупнейшего производителя ПК Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing) разделит свой годовой бонус с другими сотрудниками компании второй раз подряд после того, как китайская компания добилась рекордных показателей продаж.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.