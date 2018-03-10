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    Lenovo Group

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Смартфоны Lenovo
    Lenovo прекратит производство смартфонов - СМИ
    11:23 04.11.2016
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    По данным СМИ, следующие модели компании будут производиться под брендом Moto. Однако на 8 ноября в Китае запланирована презентация смартфона Lenovo. Ожидается, что именно на презентации будет сделано заявление.
    Apple. Архивное фото
    Apple обошел Samsung по количеству продаж на мировом рынке смартфонов
    19:21 03.03.2015
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    По информации ресурса TechCrunch, Apple продал в четвертом квартале 74,8 миллиона смартфонов, в то время как корейский производитель Samsung - 73 миллиона.
    Ноутбук
    Lenovo отзывает батареи для ноутбуков ThinkPad из-за угрозы возгорания
    16:52 28.03.2014
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    Производитель компьютерной техники Lenovo отзывает литий-ионные аккумуляторы для ноутбуков ThinkPad, приобретенных по всему миру с октября 2010 по апрель 2011 года, из-за угрозы перегрева и возгорания, сообщает Digit.ru.
    Доллары США
    Google купила 5,9% акций Lenovo за $750 млн
    09:28 07.02.2014
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    Американская компания Google приобрела 5,94% акций китайского производителя компьютеров и мобильной техники Lenovo за 750 миллионов долларов.
    Кинотеатр
    Исполнитель роли Джобса Эштон Кутчер устроился работать в Lenovo
    08:14 30.10.2013
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    Эштон Кутчер, сыгравший Стива Джобса в фильме "Джобс: империя соблазна" теперь станет инженером-разработчиком в китайской компании-производителе ПК Lenovo
    Доллары США
    Глава Lenovo второй раз поделится годовым бонусом с коллегами
    14:25 02.09.2013
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    Гендиректор крупнейшего производителя ПК Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing) разделит свой годовой бонус с другими сотрудниками компании второй раз подряд после того, как китайская компания добилась рекордных показателей продаж.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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