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    Эштон Катчер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Звезды Голливуда в Черновцах: прогулка Милы Кунис и Эштона Катчера 
    11:29 07.08.2017
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    В Черновцы Мила Кунис и Эштон Катчер приехали на несколько часов из Будапешта, где принимают участие в съемках фильма. Экскурсию для них провел кинорежиссер Сергей Скобун.
    Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы
    Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы
    18:57 06.08.2017
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    Согласно информации, в Черновцы звезды приехали на несколько часов из Будапешта, где принимают участие в съемках фильма. Экскурсию для них провел кинорежиссер Сергей Скобун.
    Актеры Эштон Катчер и Мила Кунис
    Эштон Катчер и Мила Кунис назвали сына Димитрием
    01:13 03.12.2016
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    По данным одного из порталов, Димитрий Портвуд Катчер родился 30 ноября. Вес новорожденного составил 3,6 килограмма. Радостным событием поделился и сам Катчер.
    Актриса Мила Кунис. Архивное фото
    Актриса Мила Кунис родила второго ребенка
    13:50 02.12.2016
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    Официальный представитель голливудских актеров Милы Кунис и Эштона Катчера сообщил, что у супругов родился мальчик 30 ноября. Новорожденный и мама чувствуют себя хорошо.
    Актриса Мила Кунис. Архивное фото
    Мила Кунис и Эштон Катчер впервые стали родителями
    02:23 02.10.2014
    3057
    Пара прибыла в известную среди голливудских семей больницу в Лос-Анджелесе во вторник утром, и вечером на свет появился их первый совместный ребенок. Кунис родила девочку, имя не уточняется.
    Деми Мур и Эштон Катчер
    Голливудские актеры Эштон Катчер и Деми Мур официально развелись
    08:15 28.11.2013
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    "Сторонам возвращается статус холостяка и незамужней женщины", - говорится в официальном документе, полученном в минувший вторник адвокатами Катчера и попавшем в распоряжение издания.
    Кинотеатр
    Исполнитель роли Джобса Эштон Кутчер устроился работать в Lenovo
    08:14 30.10.2013
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    Эштон Кутчер, сыгравший Стива Джобса в фильме "Джобс: империя соблазна" теперь станет инженером-разработчиком в китайской компании-производителе ПК Lenovo
    Деми Мур и Эштон Катчер
    Деми Мур и Эштон Катчер будут вместе заниматься благотворительностью
    16:39 16.11.2012
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    Расставшаяся супружеская пара актеров Деми Мур и Эштон Катчер объявила о продолжении работы совместно учрежденного ими благотворительного фонда по защите детей от преступности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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