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    Киев

    В Киеве в маршрутке возят плюшевых "пассажиров"

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    Мягкая игрушка посажена на переднее сиденье. Рядом с водителем также сидит медведь в оранжевой жилетке. Множество игрушек поменьше развешены у лобового стекла.
    В Киеве водитель маршрутки обложился плюшевыми игрушками в салоне
    Facebook Андрея Ровника

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве заметили маршрутку, передние сиденья которой занимают мягкие игрушки, сообщил пользователь Андрей Ровник в Facebook.

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    На опубликованных фото видно, что мягкая игрушка посажена на переднее сиденье. Рядом с водителем также сидит медведь в оранжевой жилетке. Множество игрушек поменьше развешены у лобового стекла.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель маршрутного такси параллельно с перевозкой пассажиров смотрел фильмы на телефоне, который разместил на руле.

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