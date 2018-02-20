Львовяне покинули маршрутку, когда водитель отказался везти пенсионера

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Во Львове пассажиры забрали деньги за проезд и вышли из маршрутки после того, как водитель отказался везти пенсионера, сообщается на странице "Варта-1" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Пасечной на маршруте №50.

"Водитель отказался ехать из-за того, что пассажир пенсионного возраста оплатил половину стоимости проезда, на основании того, что это не коммунальный транспорт", — отмечает Андрей Марковский.

Ссылаясь на законодательство, согласно которому перевозчик не имеет права требовать у пассажиров деньги за проезд при предъявлении пенсионного удостоверения, все пассажиры покинули транспортное средство и забрали деньги.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель маршрутного такси №8, белая "Рута" параллельно с перевозкой пассажиров смотрел фильмы на телефоне, который разместил на руле.