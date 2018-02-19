Эксперт: порядок будет, когда водителей маршруток отстранят от денег

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Накануне в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух маршруток пострадали 12 человек, двое из них тяжело травмированы — их госпитализировали. Остальных осмотрели на месте. Об этом сообщает полиция Киева. Автопроисшествие произошло на улице Елены Телиги в направлении Петровки. Предварительно известно следующее: обе маршрутки двигались в попутном направлении. Вероятно, один из водителей подрезал другого — в результате оба автобуса выехали на обочину, где один автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство врезалось в дерево.

Кстати, у одного из автобусов отсутствовал протектор на колесах. В связи с аварией столичная власть планирует проведение совместных рейдовых проверок городских перевозчиков. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевгоргосадминистрации Николай Поворозник. А нарушителей, выявленных во время проверок, "ждут жесткие санкции".

Подробнее о проверках маршрутчиков рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы член комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы Сергей Майзель.

Чи відомо про остаточні причини аварії, хто порушив правила?

— Остаточні причини – порушив правила водій маршруту 422, це приватний перевізник "Ярослав Авто", він не справився з керуванням. І, я думаю, що вже більш детально внаслідок слідства будуть зроблені якісь певні висновки.

Щодо перевірок, які зараз обіцяють, і жорстких санкцій, можете розказати яким чином відбуватимуться перевірки і власне яке покарання чекатиме на порушників?

— Я думаю, що, перш за все, найбільше покарання – те, що від міських маршрутів будуть відсторонені саме ті перевізники, які порушують правила дорожнього руху і безпеки пасажира на транспорті.

Скільки взагалі зараз перевізників у Києві?

— У Києві близько 47 перевізників.

Саме по місту?

— По місту, так.

Яким чином їх перевірятимуть?

— Перш за все, буде створена робоча група – це буде "Укртрансбезпека", це буде поліція, це буде представник департаменту транспорту, представник комунального перевезення служби перевезень. І звичайно це буде під чітким керівництвом міського голови Віталія Володимировича Кличко, він вже дав вказівку по вертикалі своїм заступникам, керівникам департаментів, щоб протягом тижня була проведена перевірка, і повністю всі маршрути громадського транспорту, як приватних перевізників, так і комунальних, будуть перевірені.

Такі перевірки відбувалися раніше, до яких конкретних результатів вони призводили?

— Хочу сказати, що комунальне підприємство кожного дня проводить перевірку комунального транспорту, тому за саме комунальний транспорт нема чого переживати. А ті перевізники, які не хочуть закупляти новий рухомий склад, я думаю, що їм прийдеться це зробити. І звичайно треба посилити норми випуску на вулиці Києва транспорту старше, ніж сім років. Це однозначно, що транспорт, вік якого перевищує десять років, не може бути технічно справний, технічно дотримуватися правил дорожнього руху, в якому би технічному стані він не находився.

Це ж відповідальність перевізника, щоб транспорт був в належному стані, щоб виходячи на маршрут, кожна маршрутка перевірялася обов’язково, щоб водії були в належному стані, зі здоров’ям у них все було добре, тобто це щодня має відбуватися. Хтось їх контролює взагалі?

— Повинна контролювати "Укртрансбезпека". Сьогодні Укртрансбезпека знаходиться на стадії реформування. Міський голова написав два чи три тижні тому листа міністру Омеляну для того, щоби "Укртрансбезпека" в Києві почала працювати і пройшла якнайшвидше реформування цієї галузі. І щоби на місто Київ приблизно було залучено близько 30-40 працівників "Укртрансбезпеки", які би могли надавати якісні послуги правил дорожнього руху саме на громадському транспорті.

Безпека пасажирів повинна бути на першому місці?

— Звичайно, це номер один – безпека кожного пасажира на громадському транспорті. Це те, що повинен кожен водій розуміти. Хочу сказати, що на 500 маршруті був дуже кваліфікований водій, який справився з керуванням, якщо би не його професіоналізм, я думаю, що трагедія була би набагато більша.

Повідомлення від слухача: "Водії не повинні ганятися перед собою за зайвого пасажира". Відбувається у нас таке, на жаль, на дорогах?

— Я думаю, після того, коли буде встановлена в приватних перевізників уже система електронного квитка, система GPS, і вони будуть підключені під єдину систему диспетчеризації в місті Києві, що зараз відбувається, звичайно, що диспетчер буде контролювати швидкість і буде контролювати час прибуття і відбуття з пункту призначення даної рухомої одиниці. Поки що ця робота в процесі, і цим користується тільки громадський транспорт комунального підприємства, там є диспетчерська. А все ж таки в пріоритеті підключити і приватних перевізників до цієї системи.

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Свое мнение о том, как избежать аварий при участии общественного транспорта, высказал президент союза перевозчиков Украины Валентин Демчук.

Нам щойно розказали, що 47 перевізників загалом нараховується в Києві. 47 перевізників для української столиці – не надто багато?

— Я думаю, що не в цьому проблема, багато чи мало. В принципі, може бути і більше, може бути і менше, а важливо те, наскільки вони ефективно виконують свою роботу, наскільки якісно та безпечно надають свої послуги. На жаль, на сьогодні ми бачимо, що цього немає.

Хто здатен проконтролювати ситуацію?

— І не в контролі справа. Справа в побудові нашого законодавства. Наше законодавство таким чином побудоване, що конкуренція у нас відбувається не перед тим, як прийти, скажемо, на роботу на певний маршрут, показати можливість надання кращих послуг, більш надійних та безпечних, а конкуренція відбувається у нас на дорозі, де водії між собою конкурують за зайвого пасажира, за зайву гривню. Цей підхід, на мою думку, потрібно змінювати в корінь, тоді таких ситуацій, як відбулася, не буде.

Тобто водії дійсно перегони влаштовують?

— А як вони не будуть ганятися, якщо їм задача ставиться – виконати план. А план потрібно виконати і собі потрібно щось ще заробити, по-іншому не буде, вони будуть ганятися в будь-якому випадку. Потрібно їх відсторонити взагалі від коштів. Водій не має бути пов’язаний з коштами, він має виконувати чітко свою роботу і взагалі не думати про кошти. А зараз в нього основна задача – назбирати більше пасажирів і привезти більшу виручку для власника. І собі щось залишити.

Але він особисто на цьому заробляє і тому зацікавлений в пасажирах, знову-таки це питання контролю?

— Ні, це не питання контролю, потрібно змінити підхід, ще раз кажу. Контроль буде допомагати в деякій мірі, а в корні ситуацію він не вирішить, водій все одно буде намагатися заробити більше і все одно будуть перегони, все одно буде небезпека для пасажирів. Потрібно зробити так, щоб водій не мав доступу до коштів, а це робиться простим шляхом. У нас сьогодні перевізник продає по містам квитки, цим має займатися інша організація, можливо, цим має займатися місто, а перевізники мають працювати на договірних умовах з міською владою. Тобто вони мають зробити, наприклад, от перевізник виграв конкурс, і він має зробити в день, скажемо, десять рейсів, от зробив десять рейсів – від міста він отримав певну суму грошей. І тоді водій не буде ганяти, він буде розуміти, що він з коштами не пов'язаний, він буде виконувати чітко свої функції водія.

Ранее депутат Киевсовета Александр Пабат заявлял, что маршрутки Киева опасны для пассажиров.

В свою очередь инициатор проекта селфи в маршрутках Сергей Харчук отметил, что депутаты должны ощутить, как страшно ездить киевлянам.