На трассе под Киевом разбилась маршрутка, которая везла школьников в цирк

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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. На трассе Киев — Одесса в районе Глевахи автомобиль "ВАЗ Нива" столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, перевозившим школьников из в столичный цирк.

В результате аварии два человека погибли. "В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Девять детей доставлены в больницу", – сказано в сообщении.

пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Известно, что дети ехали их пгт Ставище Киевской области.

Напомним, в минувшую пятницу, 16 февраля, в Киеве на улице Елены Телиги произошла авария с участием двух маршрутных такси. Один из автобусов врезался в столб, другой — в дерево. Двое из всех пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.

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