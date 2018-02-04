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    В Львовской области перевернулся автобус с футбольной командой

    (обновлено: )17510
    На опасном повороте автобус занесло, водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет.
    В Львовской области перевернулся автобус с футбольной командой
    facebook.com/lvivpolice/

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой "Малинск" Ровенской области. Об этом в вовскресенье, 4 февраля, сообщает патрульная полиция Львова.

    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП. Видео
    Kyiv Operativ/Youtube
    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП

    Отмечается, что ДТП произошло в  Каменко-Бугском районе в результате непогоды между селами Дидилов и Банюны. В результате аварии никто не пострадал.

    По словам пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, ДТП произошло на опасном повороте между селами.

    "Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасной скорости, поэтому на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет", – сказала она.

    В автобусе было 20 членов футбольной команды и водитель, которые возвращались с тренировки в сторону Ровно.

    Напомним, в Днепре на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой столкнулись две маршрутки и Peugeot.

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