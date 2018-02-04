В Львовской области перевернулся автобус с футбольной командой

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой "Малинск" Ровенской области. Об этом в вовскресенье, 4 февраля, сообщает патрульная полиция Львова.

Отмечается, что ДТП произошло в Каменко-Бугском районе в результате непогоды между селами Дидилов и Банюны. В результате аварии никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, ДТП произошло на опасном повороте между селами.

"Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасной скорости, поэтому на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет", – сказала она.

В автобусе было 20 членов футбольной команды и водитель, которые возвращались с тренировки в сторону Ровно.

Напомним, в Днепре на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой столкнулись две маршрутки и Peugeot.