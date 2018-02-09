В Киеве Audi влетела в стоявший на остановке автобус

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Утром 9 февраля в Киеве произошла авария с участием пассажирского автобуса, который шел по маршруту №72.
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ДТП случилось на улице Вышгородская. Когда автобус находился на остановке, в него врезался автомобиль Audi.
Из-за столкновения образовалась пробка в обе стороны: водители объезжают столкнувшийся транспорт по встречной полосе.
Фото dtp.kiev.ua
Audi врезалась в автобус на улице Вышгородской в Киеве
На месте работает экипаж патрульной полиции.
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