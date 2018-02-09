В Хмельницкой области автобус с 50 пассажирами съехал в кювет

ГСЧС

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина.

В Хмельницкой области из-за непогоды в ночь на 9 февраля автобус с 50 пассажирами съехал в кювет, сообщает пресс-служба полиции Новоушицкого района.

По данным полиции, около 1 часа ночи водитель автобуса маршрутом Бар Винницкой области — Яремче Ивано-Франковской области съехал на обочину и перекрыл движение.

С помощью спасателей и работников патрульной полиции автобус с 50 пассажирами вытащили из кювета с помощью буксирного троса и спецтехники.

По данным ГСЧС Хмельницкой области, среди пассажиров автобуса было 20 детей.

Всего, по данным спасателей, в течение суток были освобождены из снежного плена 33 автомобиля.

Напомним, в Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой "Малинск" Ровенской области.