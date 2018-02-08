Автобусным перевозчикам ужесточат контроль - Мининфраструктуры

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине стартует масштабная реформа рынка автобусных междугородних перевозок. Накануне Кабмин принял соответствующее решение и внес изменения в порядок проведения конкурсов по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования. Теперь проводить конкурс на межобластные автобусные маршруты будут по заявительному принципу, а преимущество будет предоставляться перевозчику, который предлагает низкопольные автобусы, электробусы и автобусы с большей категорией экологичности. Об этом и многом другом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Подробнее об изменениях, ожидающихся на рынке автобусных перевозок, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Виктор Сасин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка мета прийнятих змін? І що саме зміниться на ринку?

— Основна мета, звичайно, покращити, в першу чергу, безпеку перевезень. Покращити якість перевезень. Це — основна мета. І звичайно, дати стимул перевізнику оновлювати свій парк. В принципі, це — основна мета.

Оновлювати свій парк за рахунок чого? Це значить, що квитки подорожчають?

— Ні, цією постановою ні в якому разі не регулюється питання ціни. Це питання стимулювання перевізника і тих умов, на яких він може зайти на той чи інший маршрут. Якщо раніше система передбачала такі рудименти як кількість транспортних засобів, а де-факто це просто ті транспортні засоби, які зареєстровані і мають техпаспорт, але вони можуть бути у несправному стані. І, наприклад, теж такі речі, як кількість працівників на підприємстві. Тобто ці показники ніяк не впливають на якість послуг. Ми відійшли від цих рудиментів і запропонували нову систему. Тобто бали надаються в першу чергу за якісний рухомий склад. А саме, за низькополість, за єврокатегорійність, екологічність. Тобто якщо перевізник хоче перемогти на конкурсі, він повинен мати якісний рухомий склад.

А хто перевірятиме якість цього рухомого складу? Де гарантія, що ці низькополі нові автобуси теж не будуть стояти в гаражі для галочки?

— Питання контролю трошки виходить за рамки цих постанов. Питання контролю — це паралельний процес, який і зараз проводиться, і буде проводити «Укртрансбезпека». Тобто ми зараз говоримо про принцип відбору перевізника, а питання контролю, звичайно, є дуже важливим, і воно буде залишатися і навіть посилюватися. Ми тут говоримо про ефект батога і пряника. Тобто окей, ми робимо лібералізацію, ми вам пропонуємо, тим навіть тіньовикам, вийти з тіні, працювати чисто, але ми будемо контролювати. Це теж є батіг і пряник.

А консультації якісь проводилися з представниками перевізників?

— Насправді, процес обговорення та прийняття саме цих двох актів проходив з серпня 2016 року. Тобто було десять плюс круглих столів, було дуже багато перемовин з перевізниками, асоціаціями, профспілками, іншими гравцями ринку. Дуже детально ми проговорили всі деталі з ринком, і повірте, більшість перевізників готова до змін. Тому що система не змінювалася як мінімум десять років, і потрібен новий поштовх, новий стимул для перевізника, щоб він почав змінювати свій підхід до роботи. Тому що фактично ми отримали останні роки монополізацію свого роду, тобто створення таких базових підприємств, де такі показники як кількість транспорту мали один з найважливіших впливів на те, будеш ти переможцем на конкурсі, чи ні. Тут треба трошки змінити. Але знову ж, ми говоримо про різні види перевезень. Міські, приміські, міжміські, внутрішньообласні і міжобласні. На міжобласні ми справді кардинально міняємо підхід, і на міжобласні це буде заявницький принцип. Буде не так принцип змагальності, а принцип, який зараз працює на міжнародних перевезеннях, тобто перевізник звернувся до організатора, а саме, до міністерства, подав необхідну кількість документів, яка визначена постановою, і отримав право працювати на цьому міжобласному маршруті. Тут не буде принципу змагальності, а принцип відповідності умовам. Оце ключове.

Як бути з нелегальними перевізниками, які і сьогодні працюють поза правовим полем, і під час введення нових правил також не припинять цю звичку? Чи можливо це контролювати?

— Не тільки можливо, це потрібно контролювати, ми спільно з "Укртрансбезпекою" будемо посилювати контроль. Повторю: ми даємо можливість вийти з тіні, але паралельно ми будемо посилювати контроль. Якщо зараз фактично дуже важко відкрити новий маршрут і легально зайти на міжобласний маршрут, справді, дуже важко, то після набрання чинності змін до постанов, це буде набагато простіше. Але якщо перевізники не скористаються цією можливістю лібералізації, ми будемо посилювати контроль. Ще раз — батіг і пряник.

Передбачається спрощення процедури відкриття нових автостанцій. В чому буде полягати це спрощення?

— Насправді, ми говоримо про спрощення з точки зору ліквідації атестації, яка не передбачена чинним законодавством, і це теж такий рудимент СРСР, бо якщо брати досвід ЄС чи інших країн, це питання взагалі не регулюється державою. Автостанція повинна відповідати нормам по протипожежній безпеці, ПДР ніхто не відміняв. А взагалі, по іншому це питання не регулюється. Це фактично об'єкт інфраструктури міста і на сьогодні це питання дуже зарегульовано, у нас є ряд областей в Україні, де автостанції взагалі не атестовані. Якщо підійти з боку закону, вони не мають в принципі права працювати. Хоча де-факто, звичайно, люди звідти відправляються і автобуси туди заїжджають.

Для пасажирів що саме зміниться після введення таких нових правил? Лише підвищення рівня безпеки і можливого комфорту?

— Ще раз повторююсь. Питання ціни цими постановами ніяким чином не регулюється і не змінюється. Ситуація з ціноутворенням залишається такою ж самою, яка була вчора. Щодо змін, питання зміни підходу до заходу на ринку перевізника, якраз є ключовим. Тому що перевізник сьогодні, коли планує виходити на конкурс, чи це міський маршрут, чи приміський, чи міжміський, він дивиться, в першу чергу, на критерії. Тобто за якими критеріями я можу бути переможцем. І ці критерії змінилися і змінилися з точки зору якості автобусів. Тобто це євроекологічність, відповідно, якщо це автобус Євро-5 чи Євро-6, то ми чітко розуміємо, що це — якісний автобус, тобто це не старий автобус 98-го чи 2005 року. Ми говоримо про електробуси, про екологічно чисті газодизелі, про низькополі автобуси. І це теж вже не маршрутка. Тобто, таким лозунгом є: маршруток більше не буде. Звичайно, завтра це кардинально не зміниться, але ринок почне переходити і переорієнтовуватися. І перевізник буде розуміти: якщо я йду на конкурс і хочу перемогти, я повинен виконати такі критерії. Якщо я їх виконую, у мене є великий шанс стати переможцем. І насправді, я дуже часто спілкуюсь з перевізниками, тобто міністерство і департамент не відірвані від землі, від тих процесів, що відбуваються на ринку, і перевізники насправді вже шукають і питаються: а де нам купити в Україні електробус, звідки можливо імпортувати низькополі автобуси, категорії Євро-5, віком 2-3 роки? І це — дуже добре, і я думаю, що ті перевізники, які хороші бізнесмени, в першу чергу, і розуміють, що саме інвестування в свій парк зможе дати їм можливість бути переможцем, це і буде прямим стимулом покращити якість і безпечність послуг для пасажира.

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К слову, депутат Киевского городского совета Александр Пабат в эфире "ГС" заявил, что маршрутки Киева опасны для пассажиров. По его словам, в столице 40% маршруток технически не готовы к эксплуатации.