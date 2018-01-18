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    Фотоленты

    Армагеддон на дорогах Украины: ДТП, пробки и транспортный коллапс

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (100)

    (обновлено: )30910
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. Дорога на Калуш
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. Киев, ул. Заболотного
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. Закарпатье
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. Васильевка, Запорожская обл.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. Кировоградская область
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. г. Дружковка, Донецкая область
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Пункт обогрева
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Одесса
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    dsns.gov.ua
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018
    facebook.com/Валерій Левченко
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018
    facebook.com/Валерій Левченко
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018
    facebook.com/Денис Польгуй
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018
    facebook.com/ Денис Польгуй
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. Дорога на Калуш
    facebook.com/pavel.babych.7
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. Киев, ул. Заболотного
    Игорь Гордиенко / facebook
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. Закарпатье
    dsns.gov.ua
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. Васильевка, Запорожская обл.
    Игорь Гордиенко / facebook
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. Кировоградская область
    dsns.gov.ua
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018. г. Дружковка, Донецкая область
    dsns.gov.ua
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    dsns.gov.ua
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Пункт обогрева
    dsns.gov.ua
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    dsns.gov.ua
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Одесса
    facebook.com/ruslan.forostyak

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    В результате масштабного снегопада, который накрыл Украину, на дорогах городов страны и трассах произошли сотни аварий, парализовав движение транспорта.

    Напомним, в Киеве из-за снегопада ограничили въезд грузового транспорта в город со всех направлений. Ограничения начали действовать с полуночи 18 января и продлятся до конца снегопада.

    Ранее пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пятнадцать населенных пунктов в трех областях Украины остались без электричества из-за непогоды.

    Смотрите также видео: В Закарпатье пьяный водитель снегохода влетел в двух курортников

    В четверг, 18 января, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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