Армагеддон на дорогах Украины: ДТП, пробки и транспортный коллапс

В результате масштабного снегопада, который накрыл Украину, на дорогах городов страны и трассах произошли сотни аварий, парализовав движение транспорта.

Напомним, в Киеве из-за снегопада ограничили въезд грузового транспорта в город со всех направлений. Ограничения начали действовать с полуночи 18 января и продлятся до конца снегопада.

Ранее пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пятнадцать населенных пунктов в трех областях Украины остались без электричества из-за непогоды.

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В четверг, 18 января, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.