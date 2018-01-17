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    Общество

    Перевозчики отказались бесплатно возить 500 тысяч пенсионеров Львовской области

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    Ассоциация перевозчиков ссылается на то, что законодательство Украины в 2018 году не предусматривает льготы для пенсионеров. Во Львовской области их 505 тысяч.
    Общественный транспорт Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Автотранспортные предприятия Львова и Львовской области приняли решение с 20 января не возить бесплатно пенсионеров.

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    Об этом говорится в опубликованном решении львовской организации Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков.

    Перевозчики ссылаются на то, что в 2018 году льготы пенсионерам на транспортные услуги не предусмотрены законами Украины. В доказательство своих слов Ассоциация приводит положения Закона Украины "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях".

    Также они указывают, что на данный момент во Львовской области в реестре плательщиков налогов зарегистрировано 505 тысяч пенсионеров по возрасту.

    Напомним, глава Минсоцполитики Андрей Рева анонсировал внедрение системы монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и на проезд общественного транспорта с июля 2018 года.

    Ранее перевозчики Киева и Одессы объявили о повышении стоимости разовой поездки в маршрутных автобусах: проезд подорожал с 6 до 7 гривен.

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