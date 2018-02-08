Охрименко: разрыв между бедными и богатыми от многого спасает

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Вопрос социального неравенства, резкого разрыва между богатыми и бедными в стране, волнует не только украинцев. 5 февраля на неформальной встрече "еврооптимистов" — депутатов Рады и разного рода активистов — выступил посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли. Одним из его тезисов стал нынешний неприемлемый уровень социального неравенства в Украине.

"Я действительно верю, что без какого-то минимального уровня социального единства в украинском обществе вы не сможете двигаться к демократии — по крайней мере, в том виде, как я понимаю этот термин. И я готов это обосновать. Если вы не хотите, чтобы слишком много людей присоединились к поддержке партий-популистов на следующих выборах, вам нужно уменьшать то огромное расслоение украинского общества, которое есть сейчас. Вы не сможете достичь успеха в преобразовании, в модернизации государства, если подавляющее большинство граждан будут искать возможность просто выжить, и в то же время на улицах Киева будет больше Porsche, Ferrari и Lamborghini, чем в Риме, Париже или Берлине. Потому что тогда это не страна, тогда это — банановая республика. А поэтому — не забывайте о социальном единстве", — призвал Мингарелли, чье выступление транслировалось онлайн через Facebook.

В то же время, уже в 2018 году стало известно, что Украина заняла первое место в рейтинге стран с наименьшим разрывом между богатыми и бедными. Об этом сообщило издание The Guardian, ссылаясь на результаты исследования "Индекса неравенства".

Но, как отметили исследователи, оценка неравенства далеко не однозначна. Если не сосредоточиваться исключительно на финансовой неровности, а оценивать и уровень жизни, то результат будет отличаться.

Среднего класса в Украине нет

Экономический эксперт, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко объясняет, что успеху в рейтинге Украина обязана так называемому коэффициенту Джини, который высчитывается на основе официальных зарплат и доходов граждан. А здесь у украинцев — достаточно небольшой разрыв.

"Но так как у нас очень много неофициальных доходов — их же посчитать невозможно, здесь индексы не помогут", — заявил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Если же смотреть на реальную ситуацию, то разрыв между богатыми и бедными действительно очень велик, говорит Охрименко. Примерно 1% населения — очень богатые, "даже значительно богаче европейцев", около 90% — не богатые, но и не очень бедные, а реально бедных — около 10%.

"У нас нет среднего класса. Потому что во всех нормальных странах посередине должно быть процентов 30-40 — средний класс. У нас его вообще нет", — подчеркнул экономист.

Бедность как стимул для развития

Впрочем, такая ситуация удобна для властей, считает Охрименко: "зачем менять то, что хорошо работает?"

"Это нормальная модель экономики. Такая модель существует во многих странах мира. Вся Латинская Америка так живет, США. Когда говорят о среднем классе — это не США, это Европа. В США доля среднего класса — около 20%. У них тоже получается группа ужасно богатых, небольшой средний класс — около 20%, и много бедных — но по-американски, а не по-украински. Это так же Азия, Африка", — перечислил эксперт.

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Украине же не стоит брать пример с Европы — это не наш путь, уверен экономист: "тем более, это все формировалось очень долго, тяжело, влиял менталитет, влияла церковь — тут нет смысла тратить время".

"Такая ситуация должна сохраняться: должны быть очень богатые и очень бедные. Тогда экономика будет нормально работать. Потому что всегда будет зависть и люди будут стремиться урвать, стать побогаче. А если сделать так, чтобы всем хватало, начнется как в Швеции: самоубийства, дуристика всякая, потому что у людей потеряется смысл жизни", — подытожил Александр Охрименко.