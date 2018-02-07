Рейтинг экономической свободы Украины красноречив — Кредисов

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина по итогам прошлого года поднялась сразу на 16 позиций в рейтинге экономической свободы от американского аналитического центра Heritage Foundation. Теперь у страны по этому показателю 44-е место в Европе (до сих пор последнее) и 150-е место среди 180-ти стран мира, вошедших в рейтинг. Таким образом, Украина оказалась в группе стран "в основном несвободных". Вместе с тем позиции все-таки за год улучшились по 8-ми из 12-ти показателей.

В частности, значительно улучшилась ситуация в сфере инвестирования. Страна достигла значительного прогресса в реформировании экономики, стала более демократичной и с более прозрачной системой регулирования. Даже с учетом продолжения военных действий на востоке страны.

Однако, по мнению экспертов, Украине остро необходимы: дальнейшая борьба с коррупцией, развитие рынков капитала, честная и эффективная приватизация, дальнейшее совершенствование законодательства. Авторы рейтинга также заявляют о коррумпированной судебной системе в Украине.

Действительно ли бизнесу стало проще работать в Украине и страна может улучшить свой рейтинг экономической свободы, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель Всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов.

Вячеслав Кредисов, facebook Вячеслав Кредисов

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи погоджуєтеся ви з цим рейтингом і з тими місцями, які посідає Україна в цьому рейтингу? На чому ґрунтується покращення ситуації у сфері інвестування, прогресу у реформуванні економіки тощо?

— Погоджуватися, не погоджуватися. Це якби тобі дали градусник, а ти кажеш: я не погоджуюся, що в тебе температура 39. Це, як правило, досить об'єктивно. З 1995 року ці рейтинги публікуються, вони ніколи ні в кого не викликали жодного запитання. Тому що є дуже прозорий, зрозумілий механізм, як вони розраховуються. Робиться акцент на тому, що начебто в нас стало краще на 16 позицій. Але об'єктивно ми займаємо останні місця у Європі. Скажімо, наш з вами сусід — Росія — має 107 місце, в нас — 150. Так, для прикладу. Тому умови для розвитку бізнесу, те, що американці називають економічною свободою, на сьогодні оцінюється фантастично низько. Дійсно, є п'ять груп. У цих п'яти групах ми в четвертій з кінця. Тобто, це економіка з переважно невільним розвитком. Ви назвали, в принципі, всі основні моменти. У наших агенціях пишуть, що наша система управління неправильна. А американці пишуть, що по цьому показнику ми пішли вниз. Тобто, вони вважають, що вплив уряду і допомога розвитку, в принципі, стала гірше, аніж раніше. Тобто, як була регуляція, так вона і залишилася, як була корупція, так вона і залишилася, як була відсутність капіталу, так вона і існує. Тому в цілому, я можу сказати, що ситуація, на жаль, не стала краще в Україні. Оце те, що можна сказати.

А підприємці поділяють таку точку зору? І інвестори?

— Ви знаєте, я мало від кого з бізнесу чув, що начебто стало краще по бізнесу. На жаль, останні декілька років ситуація стає гірше і гірше. Скажімо, ні для кого не секрет, що корупцію так і не зуміли перемогти. От нещодавно спілкувався з забудовниками. Так от, є такий Держархбудконтроль, структура. Якщо хтось думає, що дається щось безкоштовно, то скажу, що є конкретні такси за конкретні метри, для того, щоб отримати дозвіл на початок будівельних робіт, для того, щоб здати в експлуатацію тощо. Це відомо абсолютно всім, в тому числі, і правоохоронним системам. Принаймні, всі бізнесмени це знають, чітко обговорюють. І з цим ніхто нічого не робить. Це як приклад. І таких прикладів досить велика кількість. Тому ситуація не стає краще. Оце, на жаль, так.

Чи здатна теперішня влада за майбутній рік продемонструвати боротьбу з корупцією на тому рівні, що вимагають міжнародні партнери, аби наші позиції в рейтингу покращилися?

— Я думаю, що те, чого не вистачає поки що в Україні, це волі. От моє розуміння, лідер країни і керівництво країни, в принципі, має достатньо сьогодні важелів впливу для того, щоб зробити. Але те, що ми українською мовою називаємо взаємодія з нашими, друзі — це як пути на ногах, і вони не дають можливості розвернутися. Зважаючи на те, що немає сталої більшості у ВР, керівник країни постійно має загравати з іншими. І тому коли навіть дається інформація про ту чи іншу корупційну складову, як правило, ніхто жорстко не реагує. Тому думаю, що до виборів президента України навряд чи щось відбудеться. А от після них теоретично таке може бути, тому що, в принципі, при наявності волі лідера країни це досить швидко можна зробити. Інші країни це показують.

Що мається на увазі під розвитком ринків капіталу? Яким чином можна цей показник покращити?

— У будь-якій країні світу, особливо в тій, яка має економіку, що розвивається, ти можеш прийти в банк і, як правило, банки мікрокредитування чи середнє кредитування дають, щоб ти міг щось робити досить швидко. В Україні банківська система останні декілька років, ми з вами знаємо, рухнула: біля ста банків взагалі збанкрутували, їх немає на ринку. Тому на сьогоднішній день бізнесмен, як правило, має можливість тільки витягнути ці гроші із своєї кишені чи зі своїх знайомих. Західні інвестори, на жаль, ще не прийшли. Російські інвестори здебільшого вже пішли. Українські інвестори, ті, хто вклали і трішки бояться щось робити додатково, гроші здебільшого мають в Кіпрі чи в інших місцях. І по цій причині фізично обертових коштів у країні, у фінансовій системі не вистачає. Це, знаєте, як організм людини, якщо там недостатньо крові, її треба влити. Так от, в Польщу чи наших інших сусідів, чи Чехію вливаються досить великі європейські гроші. В Україну вони, на жаль, поки що не прийшли. Мається на увазі, що в нас можливості підприємців взяти кредит майже дуже низькі.

Напомним, экономический эксперт, президент компании "Укр-Китай Коммуникейшин" Вячеслав Лысенко высказал мнение, что инвестировать деньги в Украину — все равно, что играть в казино.