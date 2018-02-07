Гройсман: Украине следует изменить модель экономики

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украине следует изменить модель экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду.

"Надо менять модель нашей экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны", — цитирует Укринформ Гройсмана.

По словам премьера, ключевую позицию в развитии экономики играет аграрный сектор, который формирует почти пятую часть всей производимой продукции в Украине.

"Сегодня мы рассмотрим ряд решений, которые позволяют поддержать аграрный сектор и позволят сектора расти", — отметил Гройсман.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на валютном рынке не ожидается серьезных колебаний курса гривны.