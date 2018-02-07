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    Гройсман: Украине следует изменить модель экономики

    (обновлено: )626011
    Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ключевую позицию в развитии украинской экономики играет аграрный сектор.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украине следует изменить модель экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны.

    Экономика. Архивное фото
    Cultura Images/EAST NEWS/Adie Bush
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    Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду.

    "Надо менять модель нашей экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны", — цитирует Укринформ Гройсмана. 

    По словам премьера, ключевую позицию в развитии экономики играет аграрный сектор, который формирует почти пятую часть всей производимой продукции в Украине.

    "Сегодня мы рассмотрим ряд решений, которые позволяют поддержать аграрный сектор и позволят сектора расти", — отметил Гройсман.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на валютном рынке не ожидается серьезных колебаний курса гривны.

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