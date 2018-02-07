Гончаров: экономика Украины похожа на бюджетную пирамиду, как МММ

РИА Новости Украина

Украина занимает самое низкое место среди 44 стран в европейском регионе по уровню экономической свободы. В общем рейтинге страна заняла 150 место из 180. Авторы рейтинга отмечают, что в Украине существуют серьезные проблемы в отношении коррупции в судебной системе — одной из тех, которой граждане доверяют меньше всего.

"Судьи в значительной степени рассматриваются как защитники бизнеса и других мощных источников влияния. Коррупция остается серьезной проблемой для Украины, и прогресс идет довольно медленно", — сказано в отчете.

Также среди проблем отмечена налоговая система.

На проблему реформирования также на днях обратили внимание управляющий директор Европейского банка развития и реконструкции в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж. Он напомнил, что МВФ сейчас существенно задерживает предоставление стране очередного транша финансирования. Ведь, согласно графику, Украина сейчас уже должна получить 12-й транш. По его словам, каждый транш МВФ страна будет получать после того, как будет реализован пакет тех или иных реформ в различных сферах.

"Внутреннее сопротивление этим реформам в Украине остается значительным. Я опасаюсь, что если оно будет продолжаться, Украине будет сложно привлекать финансирование по линии международных финансовых организаций", – подытожил Малиж.

По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, украинские политики игнорируют честный разговор о состоянии украинской экономики.

"В то же время Владимир Гройсман и Андрей Парубий своей работой довольны, хотя большинство экспертов, наоборот, слабое улучшение отдельных макроэкономических показателей связывают со статистической "липой", подкрепленной заключениями аналитиков НБУ. И нам, и западным партнерам этот "успех" политики постоянно навязывают", — написал Гончаров в Facebook.

Он подчеркнул, что украинцы доверяют лживой информации, так как финансах разбираются слабо, однако это хорошо понимают в Европе, где постоянно напоминают властям о необходимости борьбы с коррупцией и проведении реформ.

"Но если наше финансово слабообразованное население еще кое-как проглатывает эту информацию, то в Брюсселе уже устали напоминать о борьбе с коррупцией, европейцы с грустью наблюдают, как у нас ничего не реформируется, а отсталость — консервируется. И единственная отговорка наших властей – это дефицит денег. Да, где брать деньги? Конечно, первым делом власти дадут отмашку увеличить налоговую нагрузку на бизнес и, безусловно, упадут на колени перед МВФ, мол, без кредитов – смерть. Это правда", — отметил эксперт.

Гончаров уверен, что на данный момент никого не интересует, что будет дальше со страной, которую ожидает "кредитная трясина МВФ".

Публикация Александра Гончарова

"Что будет с Украиной дальше, никого не волнует кроме нас самих, никому не хочется лишней нервотрепки. Ну, а под очаровательной лужайкой, ведущей в ЕС, на самом деле — кредитная трясина МВФ (только бы не ухнуться в неё в ближайшее время). Словом, строится у нас под звонкие и красивые лозунги классическая «бюджетная пирамида» по образцу и подобию с "МММ", — подытожил экономист.