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    Происшествия

    В Бердянске мужчина умер прямо в автобусе

    (обновлено: )19401
    Смертельный инцидент произошел в пятницу днем. Как уточняется, мужчине стало плохо, один из пассажиров сообщил об этом водителю, однако погибшего не спасли.
    На месте инцидента, где в автобусе Бердянска умер мужчина
    pro.berdyansk.biz/

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Бердянске в одном из автобусов, следовавшем по маршруту № 5, умер пассажир. Инцидент произошел в пятницу.

    Как сообщила начальник отдела транспорта и связи горисполкома Ирина Удовиченко, это произошло около полудня. Когда маршрутное такси подъезжало к остановке "Спорткомплекс", один из пассажиров сообщил водителю о том, что мужчине лет 60-ти стало плохо.

    pro.berdyansk.biz/
    На месте инцидента, где в автобусе Бердянска умер мужчина

    Шофер остановил автобус и вызвал скорую помощь, медики приехали очень быстро, но, к сожалению, мужчина уже скончался. По предварительной информации, причиной смерти мог стать инсульт.

    На данный момент на месте происшествия работают правоохранители.

    Напомним, в Закарпатье прямо в автобусе умер ребенок, которого мать везла в больницу.

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