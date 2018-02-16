В Бердянске мужчина умер прямо в автобусе

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Бердянске в одном из автобусов, следовавшем по маршруту № 5, умер пассажир. Инцидент произошел в пятницу.

Как сообщила начальник отдела транспорта и связи горисполкома Ирина Удовиченко, это произошло около полудня. Когда маршрутное такси подъезжало к остановке "Спорткомплекс", один из пассажиров сообщил водителю о том, что мужчине лет 60-ти стало плохо.

pro.berdyansk.biz/ На месте инцидента, где в автобусе Бердянска умер мужчина

Шофер остановил автобус и вызвал скорую помощь, медики приехали очень быстро, но, к сожалению, мужчина уже скончался. По предварительной информации, причиной смерти мог стать инсульт.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, в Закарпатье прямо в автобусе умер ребенок, которого мать везла в больницу.