В аэропорту "Киев" задержали рейсы из-за драки пассажиров

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В аэропорту "Киев" из-за драки пассажиров двух рейсов, задержали их вылет, сообщает "Эспрессо".

В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет.

Прибывшим на место происшествия полицейским ничего не оставалось, как наблюдать за дракой через стекло, поскольку конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.

На место драки вызвали пограничников. Оба рейса задерживаются.

Ранее сообщалось, что самолету авиакомпании Alaska Airlines пришлось вернуться в аэропорт вылета в городе Анкоридж в штате Аляска из-за голого пассажира, который закрылся в туалете.