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    В аэропорту "Киев" задержали рейсы из-за драки пассажиров

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    В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет.
    Аэропорт Киев
    Фото аэропорт "Киев"

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В аэропорту "Киев" из-за драки пассажиров двух рейсов, задержали их вылет, сообщает "Эспрессо".

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В аэропорту возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные пассажиры минского рейса не пускали пассажиров на посадку в Египет.

    Прибывшим на место происшествия полицейским ничего не оставалось, как наблюдать за дракой через стекло, поскольку конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.

    На место драки вызвали пограничников. Оба рейса задерживаются.

    Ранее сообщалось, что самолету авиакомпании Alaska Airlines пришлось вернуться в аэропорт вылета в городе Анкоридж в штате Аляска из-за голого пассажира, который закрылся в туалете.

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