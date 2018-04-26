Министр раскритиковал украинцев за отдых в Крыму

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш возмущен, что украинцы продолжают ездить на отдых в Крым.

"Почему эти люди (украинцы – Ред.) туда (в Крым – Ред.) ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации?" — заявил Черныш на пресс-конференции в четверг.

Смотрите также: Автодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочность

По его словам, возглавляемое им министерство намерено "влиять на этот процесс", при этом как именно, министр не сказал.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В свою очередь руководство РФ настаивает, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".