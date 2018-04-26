наверх
26.04.201818:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Министр раскритиковал украинцев за отдых в Крыму

    (обновлено: )408013
    Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш возмущен, что украинцы едут в Крым и "поддерживают туристическую отрасль Российской Федерации".
    Отдых в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш возмущен, что украинцы продолжают ездить на отдых в Крым

    Народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпол в Украине (2005-2007) Кирилл Куликов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Полиция Крыма? А почему не Таганрога - Куликов

    "Почему эти люди (украинцы – Ред.) туда (в Крым – Ред.) ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации?" — заявил Черныш на пресс-конференции в четверг.

    Смотрите также: Автодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочность

    По его словам, возглавляемое им министерство намерено "влиять на этот процесс", при этом как именно, министр не сказал.

    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В свою очередь руководство РФ настаивает, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата