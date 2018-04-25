КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Российский космонавт Антон Шкаплеров сделал фотографии Крымского моста с борта МКС. Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика", — отметил Шкаплеров.

anton_astrey Космонавт показал фото Крымского моста с борта МКС

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

anton_astrey Космонавт показал фото Крымского моста с борта МКС

Начало движения автомобилей по нему изначально планировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика.