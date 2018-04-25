наверх
25.04.201818:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Космонавт показал фото Крымского моста с борта МКС

    681191
    По словам российского космонавта Антона Шкаплерова, он продолжает наблюдать за стройкой Крымского моста из космоса, строительство идет с опережением графика.
    Космонавт показал фото Крымского моста с борта МКС
    anton_astrey

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Российский космонавт Антон Шкаплеров сделал фотографии Крымского моста с борта МКС. Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

    Смотрите также: Строительство автомобильных подходов к мосту в Крым

    "Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика", — отметил Шкаплеров.

    anton_astrey
    Космонавт показал фото Крымского моста с борта МКС

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

    anton_astrey
    Космонавт показал фото Крымского моста с борта МКС

    Начало движения автомобилей по нему изначально планировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика.

    anton_astrey
    Космонавт показал фото Крымского моста с борта МКС

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Священник православной церкви. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Киевского судью поймали на взятке
    Криминальные войны в Украине
    Пресс-конференция Н. Пашиняна в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата