Полиция Крыма? А почему не Таганрога - Куликов

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По созданию подразделений бездельников, которые не только не нужны, а попросту — бесполезны, МВД решила переплюнуть генпрокуратуру. Там первыми подсуетились и создали прокуратуру Крыма, которая, тут же выписала подозрение по факту насильственного переселения крымскотатарского народа Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. А теперь эстафету переняла полиция, мало того, что создает управление полиции Крыма, так теперь еще и патрульных Крыма набирает. При этом честно признаются, что так как заехать на полуостров на "Приусах" они не могут, пока будут колесить на границе полуострова с Херсонской областью.

На границе тучи ходят хмуро

Как сообщил на брифинге в МВД глава Нацполиции Сергей Князев, в Украине объявили набор в патрульную службу полиции Крыма и на сегодня есть вакансия для 60-ти человек, которые будут расквартированы в Херсонской области на границе с полуостровом и ловить предателей.

"На территории Херсонской области открываем подразделение, которое будет обслуживать Крым и Севастополь. Пока мы не можем территориально быть в самом Крыму, но на первых метрах земли после Крыма наших людей, граждан Украины будет встречать крымская патрульная полиция… Полицейские получат современное оборудование, которое позволит им в режиме онлайн, прямо на пограничном посту проверять по базам Интерпол, Европол, внутренним базам нашей страны по всем видам учета всех граждан, которые пересекают админграницу", – сообщил журналистам Князев.

По словам Князева, полиция будет выявлять и задерживать неблагонадежных жителей полуострова, предателей Украины, которые живут на полуострове, но по украинским паспортам ездят в Украину. По мнению начальника нацполиции, количество задержанных или объявленных в розыск правонарушителей, преступников, я думаю, вырастет в разы.

Читайте также: Омелян занялся Крымским мостом, украинцы требуют заняться дорогами

Мало кто обратил внимание, но созданием патрульной полиции Крыма МВД как бы намекает на плохую работу службы безопасности Украины, но в то же время и бросает камень в свой огород. Если границу пересекают разыскиваемые Интерполом, Европолом, значит не дорабатывает погранслужба, которая сегодня находится под крылом Авакова.

На полиции Крыма нельзя останавливаться

Идея с созданием полиции Крыма — это утопия, считает экс-глава Украинского бюро Интерпол Кирилл Куликов.

"Не пойму, зачем патрульные должны дублировать функции пограничников и людей задерживать и проверять по базам данных. Зачем создавать еще дополнительные пункты пропуска на границе?! Это мне напоминает историю, которую мне рассказывал президент Белоруссии Лукашенко. Пару изобретательных белорусов в Беловежской Пуще на дороге поставили шлагбаум, будку пограничную, флаги польские. И тут подходит группа бангладешцев и спрашивает: "А Польша где?", они показывают за шлагбаум. С каждого туриста взяли по десять тысяч и пропустили. Они идет дальше и натыкаются на настоящий пункт пропуска. Так почему бы и второй пункт пропуска в Украине не поставить?! А если вспомнить разговоры о том, что Таганрог — это Украина, так почему бы не сделать полицию Таганрога или же Ростова-на —Дону. А там некто Кива и Шкиряк заявляли о захвате Москвы, так надо тогда срочно создать полицию Москвы. Я всегда гордился тем, что наш суд вынес постановление об обыске в Кремле и жду, когда же его проведут. Патрульная полиция Крыма — это очередное подразделение бездельников. Какая может быть полиция Крыма, если у нас вообще нет полиции, нет Крыма. Они бы хоть в Киеве начали выполнять свои функции, но нет", — подчеркивает Кирилл Куликов.

Еще, как отметил политик, у нас по сей день не существует автоматизированная система данных Европола. При том, что еще Яценюк рапортовал, что все пункты пропуска оборудованы их системами. Более того, на границе сидит офицер из погранслужбы, который и должен проверять данные. Другое дело, если у них нет необходимых баз данных, тогда функции пограничников просто обязаны дублировать патрульные.