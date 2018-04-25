Полиция объявила в розыск около 6000 крымчан

КИЕВ, 25 апр — Украина. Украинская полиция объявила в розыск около 6 тысяч человек в связи с событиями 2014 года, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе Анатолий Бахчиванжи.

"Объявлены в розыск 5,8 тысячи человек, которые несли службу и остались там после отвода воинских частей на материк", – цитирует его пресс-служба Нацполиции.

При этом Бахчиванжи добавил, что впервые за четыре года "с момента оккупации полуострова Крым создан реестр участников незаконно сформированного вооруженного формирования, туда внесены данные относительно 860 лиц".

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев в среду объявил набор в патрульную полицию республики Крым и Севастополя. По его словам, полицейские будут работать с жителями Крыма, которые выехали на территорию Украины.