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    Министерство по делам оккупированных территорий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Георгий Тука
    Тука о списке запрещенных к ввозу в Донбасс товаров с Украины
    14:16 21.02.2018
    4834Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.
    Паспорт гражданина Украины
    Тука сообщил об изменении порядка выдачи паспортов для жителей ДНР и ЛНР
    15:39 24.01.2018
    5072Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По информации замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения.
    Акция протеста переселенцев возле Верховной Рады
    Тука просит Раду разрешить переселенцам из Донбасса голосовать на местных выборах
    17:09 28.11.2017
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    Закон, ограничивающий избирательные права переселенцев, был принят Верховной Радой в 2015 году: они могут избирать президента и частично голосовать на выборах народных депутатов.
    Вадим Черныш
    Министерство по вопросам АТО: как бьют прагматиков
    17:28 07.02.2017
    1498Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    В Раде требуют отставки министра АТО Вадима Черныша, обвиняя в подрыве государственности. А всему виной довольно прагматичная позиция министра, выступающего за дипломатическое урегулирование конфликта и восстановление торговых связей с Донбассом.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Георгий Тука
    Тука о списке запрещенных к ввозу в Донбасс товаров с Украины
    14:16 21.02.2018
    4834
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.
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