Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.
По информации замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения.
В Раде требуют отставки министра АТО Вадима Черныша, обвиняя в подрыве государственности. А всему виной довольно прагматичная позиция министра, выступающего за дипломатическое урегулирование конфликта и восстановление торговых связей с Донбассом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.