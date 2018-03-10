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    вода

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Счета ЖКХ
    В последние дни года украинцам... подняли тарифы на электроэнергию и воду
    14:06 29.12.2017
    3108Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Новый год принесет жителям страны не только новые надежды и мечты, но и новые тарифы на ЖКХ: платить придется больше за электроэнергию и тепло. Немного повезло пока только киевлянам.
    Водопроводный кран
    В нескольких областях Украины подняли тарифы на холодную воду
    09:51 29.12.2017
    402Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Причиной повышения тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение стало, в частности, изменение расходов на оплату труда и стоимости электроэнергии.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    Донецкая фильтровальная станция возобновила работу
    02:52 11.06.2017
    86Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, Донецкая фильтровальная станция уже работает, городские резервуары наполняются водой. До утра вода будет в кранах в домах Авдеевки.
    В Саудовской Аравии умирающую от жажды змею напоили водой из бутылки. Видео
    В пустыне умирающую от жажды ядовитую змею напоили водой из бутылки 
    06:07 22.05.2017
    5744
    Случай с ядовитой змеей произошел в пустыне Саудовской Аравии. На видео можно наблюдать, как змея жадно выпивает воду из бутылки, которую держит человек за кадром.
    В жилом секторе города Стаханова в ЛНР. Архивное фото
    Попаснянский водоканал не может дать воду в ЛНР из-за долга 145 млн грн
    19:18 19.05.2017
    276Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По информации пресс-службы Министерства по оккупированным территориям, сумма долга за электроэнергию составляет 145 миллионов гривен, поэтому "поставки питьевой воды на неподконтрольную территорию на данном этапе невозможны".
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Дорогая моя Н2О: соцсети о новых тарифах на воду
    19:44 16.05.2017
    1559Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В Украине опять подорожает вода. Тарифы снова поднимают, называя ряд важных причин… Вот только устраивают ли такие объяснения самих украинцев? Что пишут они об очередном повышении тарифов в соцсетях?
    Бетонная дамба перекрыла воду в Крым
    Вода как деньги, которые вытекают сквозь пальцы
    11:00 16.05.2017
    1037Крымский вопрос. Компенсация или война?
    В последнее время складывается впечатление, что Киев стал системно рассматривать воду как некий рычаг давления на неподконтрольные территории. А ведь вода - это вообще-то товар.
    Обливанный понедельник во Львове
    Во Львове во второй день Пасхи пройдут водные "бои"
    13:25 15.04.2017
    36
    Несмотря на не очень благоприятные погодные условия, во Львове традициям не изменят, но в этом году "Поливальный понедельник" пройдет в более скромных масштабах.
    Вода
    ВОЗ: в мире около 2 млрд людей пьют воду с экскрементами
    19:32 13.04.2017
    186
    Употребление загрязненной воды приводит к 500 тысячам смертей от диареи ежегодно, а также сильно повышает риск заболеть холерой, полиомиелитом, тифом, дизентерией, трахомой и заразиться паразитами, включая шистосом и глистов.
    Водопроводные трубы
    Украина прекратила поставки воды в ЛНР из Петровского водозабора
    00:57 02.12.2016
    477Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам полпреда ЛНР Владислава Дейнего, ситуация под контролем, "вода будет поступать, люди будут обеспечены водой в пределах тех возможностей, которые у нас есть, без воды не останется никто".
    Водопроводный кран. Архивное фото
    ЛНР договорилась с Киевом о поставках воды для осенне-зимнего сезона
    21:20 06.11.2016
    807Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявил в воскресенье и. о. первого зампредседателя совета министров и глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин, объемы поставок воды для прохождения осенне-зимнего периода небольшие.
    В Киеве горячая вода льется по подъезду на Оболони. Видео
    В Киеве горячая вода лилась по подъезду на Оболони 
    17:04 28.10.2016
    117Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Несколько дней назад в одном из домов на Оболони на улице Озерной, после подключения отопления по стенам подъезда потекла горячая вода. Соответствующее видео опубликовала киевлянка Людмила Прохорова в Facebook.
    Геннадий Зубко. Архивное фото
    Зубко: Украина не прекратит поставку воды на всю территорию Донбасса
    18:24 12.09.2016
    502Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам вице-премьера Геннадия Зубко, "просчитать, сколько действительно украинцев на той стороне получают воду, невозможно". Это гуманитарная помощь украинцам "на ту сторону".
    Вода одесского Куяльника стала розовой. Видео
    Вода одесского Куяльника стала розовой 
    16:09 29.09.2015
    593
    По информации исследователей, отмирание микрофлоры и массовая гибель водорослей, содержащих красный пигмент, вызвали изменение цвета воды в Куяльницом лимане под Одессой.
    Оплата услуг ЖКХ. Архивное фото
    Есть ли жизнь после новых тарифов ЖКХ? Все повышения в одном материале
    15:05 28.03.2015
    24664Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Украинские семьи будут тратить более половины зарплаты (57,3%) на оплату жилищно-коммунальных услуг. При такой нагрузке украинцы просто физически не смогут платить за коммуналку по новым тарифам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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