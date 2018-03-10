По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, Донецкая фильтровальная станция уже работает, городские резервуары наполняются водой. До утра вода будет в кранах в домах Авдеевки.
По информации пресс-службы Министерства по оккупированным территориям, сумма долга за электроэнергию составляет 145 миллионов гривен, поэтому "поставки питьевой воды на неподконтрольную территорию на данном этапе невозможны".
Употребление загрязненной воды приводит к 500 тысячам смертей от диареи ежегодно, а также сильно повышает риск заболеть холерой, полиомиелитом, тифом, дизентерией, трахомой и заразиться паразитами, включая шистосом и глистов.
Несколько дней назад в одном из домов на Оболони на улице Озерной, после подключения отопления по стенам подъезда потекла горячая вода. Соответствующее видео опубликовала киевлянка Людмила Прохорова в Facebook.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".